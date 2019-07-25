Ширвиндт разводится с женой

Михаил Ширвиндт подал на развод с актрисой Татьяной Морозовой. Телеведущий не намерен судиться с женой за имущество. Как сообщил сын актера Александра Ширвиндта, с Татьяной он остается в хороших отношениях.

"Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля. Досудебная беседа по нему назначена на 1 августа", - рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая. Как и прочие подобные иски, его будут рассматривать в закрытом от публики режиме.

По словам Михаила Ширвиндта, раздела имущества с женой не будет. О причинах развода ведущий предпочел не сообщать, пишет teleprogramma.pro.

shirvindt Скорее бы уже на дачу...

Михаил Ширвиндт долгое время вел на программы "Дог-шоу "Я и моя собака" и "Хочу знать". Сейчас он регулярно выкладывает ролики на YouTube-канале, посвященном путешествиям и кулинарии.

Два года назад телезвезде приписывали роман с молодой коллегой по программе "Хочу все знать" Анастасией Пономаревой. На тот момент Ширвиндту было 59 лет, а его предполагаемая возлюбленная отметила 27-летие. По слухам, артист проводил очень много времени в компании новой пассии. Однажды парочку заметили в Хорватии. Телеведущий и девушка пили вино на яхте и обнимались на глазах туристов.

Михаил Ширвиндт - сын актера Александра Ширвиндта и архитектора Натальи Белоусовой. Татьяна Морозова - вторая супруга Ширвиндта. Она служила в Театре миниатюр Аркадия Райкина, танцевала с Борисом Моисеевым в легендарном трио "Экспрессия". Сейчас женщине 59 лет, она работает на телевидении. От первого брака у Ширвиндта есть сын Андрей, преподаватель МГУ. Во втором браке родилась дочь, ныне искусствовед.