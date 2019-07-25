Бойцы Росгвардии расчищают детские сады Тулуна.

Росгвардейцы разбирают завалы у школ и детских садов в городе Тулуне, пострадавшие в результате наводнения. Об этом "Комсомолке" сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

- Сегодня военнослужащие Росгвардии работали в школе №20, в которой проходили обучение более 700 детей. Из детского садика "Родничок" , в котором затопило два этажа, откачали воду и вывезли мусор . Вслед за военнослужащими Росгвардии к восстановлению социальных объектов приступают строители, чтобы успеть завершить работы к началу нового учебного года, - отметил генерал.

Восстановительные работы идут также в Нижнеудинске. Там росгвардейцы завершили аварийно-восстановительные работы в районной больнице - очистили подвальные помещения и хранилища.

Военнослужащие ведомства задействованы повсеместно. Они помогают местным жителям восстанавливать дома, разрушенные стихией. Каждой утро они начинают с обхода территории, чтобы распределить силы и средства.

- В первую очередь внимание уделяется пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям, - подчеркнул Грибакин.

По официальным данным оперативного штаба группировка сил Росгвардии оказала адресную помощь гражданам в 1296 домах. Военнослужащие Росгвардии откачали 783 кубометров воды, вывезли из зоны бедствия свыше 1,5 тысяч самосвалов мусора очистили от завалов 161 улицу и более 2 тысяч дворов.

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