2019-07-25T20:09:01+03:00
Наука

Открытие российских ученых признали лучшей инновацией в США

Разработка может быть использована в авиационных и ракетных двигателях
Ярослав КОРОБАТОВ
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Нашим ученым удалось создать методику, которая очень точно предсказывает поведение смазки в разных режимах работы, используя методы вычислительной физики и математики.Нашим ученым удалось создать методику, которая очень точно предсказывает поведение смазки в разных режимах работы, используя методы вычислительной физики и математики.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Приз престижного международного конкурса получила группа российских ученых, представляющих три исследовательских центра: Московский физико-технический институт, Объединенный институт высоких температур РАН и Высшую школу экономики. Исследователи смогли максимально точно решить задачу, поставленную в рамках Х Конкурса по моделированию свойств промышленных жидкостей, который проходил в США. Его организаторами являются Американский институт инженеров-химиков, Американское химическое общество, а так же крупнейшие корпорации отрасли.

Задача стояла предельно практическая: надо было рассчитать поведение нового вида смазки для мощных двигателей при повышении давления до 10 тысяч атмосфер и постоянной температуре внешней среды. Для чего это нужно?

Современные авиационные и ракетные двигатели работают в экстремальных условиях, когда температура достигает тысячи градусов, а давление десятков тысяч атмосфер. Чтобы не запороть моторы, надо грамотно подбирать смазочные материалы. Делать это в ручную экспериментальным путем очень дорого и сложно - в мире наперечет лабораторий, где можно воссоздать такие условия.

- Поэтому компании стремятся получать быстрые результаты, перебирая варианты веществ не в лаборатории, а в компьютерных симуляциях, - рассказывает Николай Кондратюк, научный сотрудник МФТИ.

Нашим ученым удалось создать методику, которая очень точно предсказывает поведение смазки в разных режимах работы, используя методы вычислительной физики и математики. Российские исследователи в точности прогноза превзошли 6 команд из 7, участвовавших в конкурсе, и уступили только команде из американского университета Джонса Хопкинса. При давлении в 5 тысяч атмосфер результаты наших ученых расходились с реальными показателями всего на 3% - это даже меньше, чем погрешность измерений. Россияне получили приз за второе место и подтвердили высокую репутацию нашей физико-математической школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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