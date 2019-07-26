2019-07-26T01:29:55+03:00
Спорт

12 млн за Кабелля: кого покупают в российском футболе

И сколько на это тратят
Георгий ШАКОВ
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Реми Кабелля помог «Сент-Этьену» пробиться в Лигу Европы.Реми Кабелля помог «Сент-Этьену» пробиться в Лигу Европы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий в 2012 году озвучил свою мечту - 11 воспитанников клуба в основном составе!

Спустя семь лет с горем пополам в стартовом составе выходит только один воспитанник - вратарь Матвей Сафонов. В остальном по заявке «Краснодара» неплохо изучать географию: Исландия, Колумбия, Бразилия, Швеция, Дания, Нидерланды, Швеция, Румыния, вот недавно перуанца отпустили...

За лето 2019 года клуб выложил около 25 миллионов евро за четверых иностранных игроков (см. таблицу).

Последний трансфер «Краснодара» логическому объяснению не поддается. 12 миллионов евро за 29-летнего француза Реми Кабелля, списанного из всех приличных команд. В английском «Ньюкасле» его запомнили за красивые прически, в «Марселе» футболист больше увлекался модой и через два года доигрался до аренды в середнячок «Сент-Этьен». Теперь же будет отбирать игровое время у воспитанников «Краснодара».

Через год в российском чемпионате каждый клуб сможет заявить только восемь иностранцев. Пока все команды стараются избавляться от легионеров, «Краснодар» подписывает уже 12-го зарубежного игрока. Может быть, «Краснодар», которому скоро играть в квалификации Лиги чемпионов с «Порту», вместо 11 воспитанников собирается выпустить на поле 11 легионеров?

ИСТОЧНИК KP.RU

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