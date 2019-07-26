Поющие в папоротнике

Вообще-то он и в европейской части России растет, но привезут вам его скорее всего с Дальнего Востока, где орляк считается чуть ли не фирменным продуктом. Привезут и скажут: вот тебе пакетик, приготовишь что-нибудь. А пакетик весом с килограмм. И вы никогда ничего такого не готовили.

Обычно папоротник хорошенько просаливают - чтобы лучше хранился. Ваша задача теперь - эту соль из него вымыть. Кладите в кастрюлю, заливайте водой примерно на сутки, причем воду надо несколько раз поменять.

Потом стебли просушить и нарезать на кусочки длиной 5 - 7 сантиметров.

В идеале на такие же кусочки надо бы нарезать и мясо (свинина или говядина - решайте). Не у всех получается, но стремиться надо. В общем, пусть у вас будет тонкая мясная соломка, которую следует быстро обжарить небольшими порциями на растительном масле (китайская сковорода вок тут подойдет как нельзя лучше). Обжарили - отложили, загрузили следующую порцию.

Переходим к папоротнику. Сначала обжариваем лук, чеснок, имбирь, перчик чили, выкладываем папоротник (тоже небольшими порциями), хорошенько его перемешиваем в процессе, добавляем немного перечных хлопьев (на свой страх и риск). 3 - 4 минуты на каждую порцию достаточно.

Теперь надо соединить папоротник с мясом (их должно быть примерно поровну) в той же сковороде и дать им пообщаться несколько минут. Перемешиваем, подливаем соевый соус (с оглядкой на то, насколько соленый у вас в итоге получился папоротник), добавляем кунжутное масло и орешки кешью. Перед подачей на стол посыпаем кунжутом и украшаем кинзой.

Говорят, орляк потому так называется, что на срезе виден силуэт раскинувшего крылья орла. Это, конечно, державно, но нам сейчас не до этого. Нам сейчас вкусно.