2019-07-26T01:32:41+03:00
Дом. Семья

Поющие в папоротнике

Папоротник орляк обыкновенный (лат. Pteridium aquilinum) относится к семейству деннштедтиевые. Возможно, так вам будет проще его запомнить
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поющие в папоротникеПоющие в папоротникеФото: Леонид ЗАХАРОВ
Изменить размер текста:

Вообще-то он и в европейской части России растет, но привезут вам его скорее всего с Дальнего Востока, где орляк считается чуть ли не фирменным продуктом. Привезут и скажут: вот тебе пакетик, приготовишь что-нибудь. А пакетик весом с килограмм. И вы никогда ничего такого не готовили.

Обычно папоротник хорошенько просаливают - чтобы лучше хранился. Ваша задача теперь - эту соль из него вымыть. Кладите в кастрюлю, заливайте водой примерно на сутки, причем воду надо несколько раз поменять.

Потом стебли просушить и нарезать на кусочки длиной 5 - 7 сантиметров.

В идеале на такие же кусочки надо бы нарезать и мясо (свинина или говядина - решайте). Не у всех получается, но стремиться надо. В общем, пусть у вас будет тонкая мясная соломка, которую следует быстро обжарить небольшими порциями на растительном масле (китайская сковорода вок тут подойдет как нельзя лучше). Обжарили - отложили, загрузили следующую порцию.

Переходим к папоротнику. Сначала обжариваем лук, чеснок, имбирь, перчик чили, выкладываем папоротник (тоже небольшими порциями), хорошенько его перемешиваем в процессе, добавляем немного перечных хлопьев (на свой страх и риск). 3 - 4 минуты на каждую порцию достаточно.

Теперь надо соединить папоротник с мясом (их должно быть примерно поровну) в той же сковороде и дать им пообщаться несколько минут. Перемешиваем, подливаем соевый соус (с оглядкой на то, насколько соленый у вас в итоге получился папоротник), добавляем кунжутное масло и орешки кешью. Перед подачей на стол посыпаем кунжутом и украшаем кинзой.

Говорят, орляк потому так называется, что на срезе виден силуэт раскинувшего крылья орла. Это, конечно, державно, но нам сейчас не до этого. Нам сейчас вкусно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Приятного аппетита: Отчаянный домохозяин»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Питьевая диета: меню на 7 дней, результаты и отзывы диетологов
Питьевая диета, по отзывам диетологов, является одной из самых экстремальных диет. Однако, если соблюдать правила и плавно выходить из диеты, можно получить отличные результаты. В этом поможет специальное меню на неделю
Новости 24
Пхеньян: Запуск двух ракет в КНДР был предупреждением «милитаристам в Южной Корее»
Сенат США предложил голосовать по старинке, чтобы хакеры не могли влиять на выборы
Помпео предложил Турции не вводить в строй купленные у России С-400
По делу о митингах в Тбилиси задержали экс-министра обороны Грузии
«Оснований для задержания не было»: В СБУ признали, что экипаж российского танкера Neyma ничего не нарушил
В Австрии разыскивают «русского шпиона»
Морских пехотинцев США задержали за торговлю людьми и наркотиками
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в Раменском
Полиция Киева возбудила дело после попытки нападения на Порошенко
Палестина прекращает работу над соглашениями с Израилем
МИД РФ призвал КНДР разрешить ситуацию с задержанием российского судна
МИД РФ: российские самолеты не залетали на территорию Южной Кореи
В Ногинске нашли машину мужчины, который убил 25-летнюю девушку на детской площадке
В США возобновят смертные казни на федеральном уровне
В Германии горит военный полигон
Грузия планирует субсидировать транзитные авиарейсы из России
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Глава Минобороны Франции вновь обвинила российский спутник в шпионаже
Матвиенко с оптимизмом смотрит на развитие отношений России и Украины
Генпрокуратура России признала "Атлантический совет" нежелательным
Михаил Ширвиндт объяснил причины развода с супругой
Усыновившую 118 детей женщину обвинили в мошенничестве
В Кабуле прогремели три взрыва: погибли десять человек
Гастарбайтер обокрал сына депутата Госдумы на заправке в Москве
ЦБ РФ установит комиссию за оплату товаров по QR-коду в магазинах в размере 0,4%
Быстрее Аршавина: Житель Челябинска обошел футболиста на полосе препятствий
Борис Джонсон заявил, что Британия недостаточно готова к Brexit без сделки
На автомобиль польского евродепутата напали в Брюсселе
В аэропорту Амстердама отменили более 100 рейсов