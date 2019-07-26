Поющие в папоротнике
Вообще-то он и в европейской части России растет, но привезут вам его скорее всего с Дальнего Востока, где орляк считается чуть ли не фирменным продуктом. Привезут и скажут: вот тебе пакетик, приготовишь что-нибудь. А пакетик весом с килограмм. И вы никогда ничего такого не готовили.
Обычно папоротник хорошенько просаливают - чтобы лучше хранился. Ваша задача теперь - эту соль из него вымыть. Кладите в кастрюлю, заливайте водой примерно на сутки, причем воду надо несколько раз поменять.
Потом стебли просушить и нарезать на кусочки длиной 5 - 7 сантиметров.
В идеале на такие же кусочки надо бы нарезать и мясо (свинина или говядина - решайте). Не у всех получается, но стремиться надо. В общем, пусть у вас будет тонкая мясная соломка, которую следует быстро обжарить небольшими порциями на растительном масле (китайская сковорода вок тут подойдет как нельзя лучше). Обжарили - отложили, загрузили следующую порцию.
Переходим к папоротнику. Сначала обжариваем лук, чеснок, имбирь, перчик чили, выкладываем папоротник (тоже небольшими порциями), хорошенько его перемешиваем в процессе, добавляем немного перечных хлопьев (на свой страх и риск). 3 - 4 минуты на каждую порцию достаточно.
Теперь надо соединить папоротник с мясом (их должно быть примерно поровну) в той же сковороде и дать им пообщаться несколько минут. Перемешиваем, подливаем соевый соус (с оглядкой на то, насколько соленый у вас в итоге получился папоротник), добавляем кунжутное масло и орешки кешью. Перед подачей на стол посыпаем кунжутом и украшаем кинзой.
Говорят, орляк потому так называется, что на срезе виден силуэт раскинувшего крылья орла. Это, конечно, державно, но нам сейчас не до этого. Нам сейчас вкусно.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Приятного аппетита: Отчаянный домохозяин»