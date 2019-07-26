Бей Леди Гагу, спасай Россию!

Самой обсуждаемой новостью месяца стал «русский бунт», который устроили пользователи из России в соцсетях Леди Гаги. Многих возмутило, что певица переехала в дом Купера сразу же после расставания актера с моделью Ириной Шейк.

Нина:

Так русские испокон веков сплачивались в беде, а тут нашу обидели. Естественно, что такое оставлять просто так было нельзя и нужно было устроить разлучнице товарищеский суд. Просто теперь это можно делать в соцсетях.

Маша:

Я бы на месте Леди Гаги попросила Инстаграм придумать кнопку: заблокировать всех пользователей из России. Русские же упорные, они будут писать ей еще долго.

Раиса:

А я по-прежнему жду, когда мне вернут деньги за билет на фильм «Звезда родилась».

Яна:

Можно сколько угодно шутить, но я как профессиональный психолог отмечу: столько комплексов вылезло у русских подписчков Гаги, ой! Кто личную жизнь не может устроить, у кого бизнес не ладится, кому национальное самосознание покоя не дает. Вот они и выстроились свиньей в Инстаграме певицы. А на самом деле, если у человека все хорошо, он не будет заниматься такой ерундой.

Наш автор, заручившись мнением итальянского психолога Сильвии Боарино, пришла к выводу, что супругам иногда очень полезно проводить отпуск вдали друг от друга. Более того, такой совместный отдых укрепляет брак.

Максим:

Я согласен, надо иногда отдыхать друг от друга. И чего сразу все про походы налево думают? Не сексом единым, товарищи! Иногда чисто по-человечески нужно побыть в тишине, нужно время для того, чтобы остаться наедине с собой.

Валентина:

Мы с мужем ездим отдыхать по раздельности много лет, и вы не представляете, как радуемся друг другу по возвращении. Во-первых, это новые впечатления и рассказ о них, во-вторых, оставшийся на хозяйстве муж осознает, как непросто поддерживать порядок в доме и кормить себя ужином, и еще больше ценит меня, в-третьих, есть время подумать не семейным разумом об общих целях, а о личном. Кто я? Не семья Пчелкиных, а я? И чего я хочу?

Микаэлла - Валентине:

А я вот считаю, что не надо вводить во искушение. Мужчина на отдыхе тих, сентиментален, расслаблен и может вполне поддаться на прелести соседки по лежаку. Даже если это потом за собой ничего не повлечет, зачем вообще это допускать?

Наташа:

Мужа моей подруги можно было печатать на обложках журналов как пример образцового семьянина. Цветы носил, завтраки готовил, машину купил для жены, а потом однажды всплыло, что у него в другом городе живет семья, к которой он ездил в отпуск. Говорил, что надо побыть одному, а сам растил дочку на стороне. Кто еще тут говорит про раздельный отдых?

Дарья:

А почему никто не поднимает такую тему, что в отпуске жена всегда выполняет немного обслуживающую функцию. Сообразить закуску под вино, знать, где лежат плавки и паспорта, все время думать о детях и куда поехать за культурной программой. Но ведь женщина тоже человек, и иногда ей хочется просто ни о чем не думать. Вы не поверите, тоже отдыхать! И тут идеальный вариант - отпуск с подругой. Если еще не пробовали - сильно советую!

Мария:

Мой муж ездит на рыбалку с друзьями и после этих выходных возвращается счастливым. Они же мужики, им нужно СВОЕ время, чтобы поговорить!

Героиня рассказа, узнав, что муж изменил ей с молодой, вместо того чтобы впасть в депрессию, решила взяться за себя. И вдруг поняла, что может попробовать прожить еще одну жизнь, в центре которой будет она, а не муж. И все как-то резко наладилось.

Марика:

Я всегда говорю: «Если вы делите с человеком одну крышу над головой, это вовсе не значит, что вы близки». И то, что они разные люди, скорее всего, понятно было давно. А любовница стала только следствием этой отчужденности. И отсюда возникает вопрос к Нине: зачем она так долго жила в этой ситуации? Ждала, что все само наладиться? Ага.

Ольга:

А может, проблема в нашем менталитете. Вот в Испании при разводе все остается жене, и мужик еще подумает, нужен ли ему роман.

Маша:

Давно бы уже слетала на Бали, закрутила бы там курортный роман и не стала бы гонять по поводу мужа-чудака. Если он посчитал нужным так себя повести, а потом еще решил сдать назад, он идет лесом.

Виктория:

Я сама себя вытащила после депрессии благодаря спорту и маленьким ритуалам заботы о себе. Начала с долгих пеших прогулок, потом выкинула все белье и накупила кружевной дороговизны, а потом взяла кредит и улетела на две недели на Корсику. И там поняла, что я до этого и не жила вовсе. Все что-то откладывали, жались, а жизнь-то она вот и сейчас.

Ника:

На самом деле положить себя на алтарь брака - это любимая тема русских женщин. Причем они не виноваты, их так воспитывали. Муж - вот что главное! При том, что мужиков-то как раз так не воспитывают. И, конечно, когда такие женщины разводятся, у них шок, что столько удовольствий проплывало мимо них.