Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: Выборг получит 2 млрд рублей на реконструкцию коммуникаций

Глава Ленобласти Александр Дрозденко на официальной странице в одной из социальных сетей поздравил жителей Выборга с тем, что город вошел в список из всего лишь девяти городов, которые получат из федерального бюджета средства на развитие инфраструктуры малых исторических поселений.

«Поддержка президента России в действии: Выборг вошел в список всего из 9 городов для финансирования комплексного развития инфраструктуры малых исторических поселений! Проект позволит провести реконструкцию инженерных коммуникаций в центре города, включая восстановление квартала Сета Солберга. По новому проекту городу выделено почти 2 млрд рублей!» - написал Дрозденко.

В чем же цель проекта? Разработанное "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений" направлено на повышение туристического потенциала как катализатора социально-экономического роста и устойчивого развития девяти малых исторических поселений, с численностью населения от 10 до 100 тысяч человек. Данный проект, по мнению властей, будет способствовать развитию культуры, туризма, увеличению инвестиций и созданию комфортных условий жизни в небольших исторических городках. Таким образом, представляющие архитектурную и историческую значимость поселения, станут притягательным объектом культурно-познавательного туризма.

Что же касается Выборга, то за масштабную реконструкцию города власти Ленобласти взялись еще в прошлом году. На капитальный ремонт жилых домов в старой части города была выделена беспрецедентная сумма – 1,3 миллиарда рублей. Были отреставрированные фасады исторических зданий, отремонтированы дороги, а главная улица города – проспект Ленина – приобрела положенный ей торжественный вид. Посетивший Выборг в июле 2019 года Александр Дрозденко заявил, что в следующем году из Фонда капитального ремонта выделят 300 миллионов рублей, а из резерва губернатора – еще 200. Итого – 500 миллионов, чтобы работы по восстановлению архитектурных памятников продолжились.

– Главное, что реставрация Выборга не закончится проведением Дня Ленинградской области. Принято решение, что проспект Ленина с 2020 года станет центральной туристической пешеходной улицей города. И до начала 2021 года все дома на этой улице будут отремонтированы. И она станет первой улицей старого Выборга в идеальном состоянии, – добавил тогда Дрозденко.