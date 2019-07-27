2019-07-27T07:15:01+03:00
Спорт

"Атлетико" разгромил "Реал" со счетом 7:3 в мадридском дерби на Международном кубке чемпионов

Четыре гола в ворота "королевского клуба" забил Диего Коста
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Диего Коста забил 4 гола в ворота "Реала".Диего Коста забил 4 гола в ворота "Реала".Фото: REUTERS
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В американском городе Ист-Рутерфорд, штат Нью-Джерси, прошел очередной матч предсезонного товарищеского турнира - Международного кубка чемпионов. В нем встречались в мадридском дерби две команды из столицы Испании - "Атлетико" и "Реал". И встреча завершилась крайне результативной победой "матрасников" со счетом 7:3. Это - самый результативный матч за всю историю встреч этих двух испанских команд.

Главный герой поединка - автор покера в ворота "Реала" форвард "Атлетико" Диего Коста. Он отличился на 1,28,51 минутах матча. Однако на 65-й минуте у него прямо по ходу поединка возник конфликт с защитником "Реала" Дани Карвахалем. Судья удалил обоих футболистов с поля, показав по красной карточке.

Кроме Косты у "Атлетико" отличились Жоау Фелиш (8), Анхель Корреа (19) и Витоло (70). А вот у "Реала" три гола забили Начо (59), Карим Бензема (85, с пенальти) и Хавьер Эрнандес.

"Реал" провел свой третий матч на турнире. До этого они проиграли "Баварии" со счетом 1:3 и победили по пенальти лондонский "Арсенал" 3:2. А вот "Атлетико" чуть ранее провел лишь одну игру и по пенальти обыграл мексиканскую "Гвадалахару".

ИСТОЧНИК KP.RU

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