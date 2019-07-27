США не хотят, чтобы их компании потеряли доходы в Венесуэле

Санкции Белого дома против правительства Николаса Мадуро имеют одну особенность - когда дело касается интересов "воротил" американского бизнеса, то в Вашингтоне предпочитают идти на уступки, чтобы экономические гиганты не несли потери. Вот и в этот раз администрация Дональда Трампа решила сделать послабления и все-таки разрешить нефтяникам продолжать качать сырье в Боливарианской Республике.

Больше всего выгоды от решения Белого дома получила компания "Шеврон", которая имеет в латиноамериканской стране одни из крупнейших совместных предприятий с местным монополистом PDVSA. Кроме того, соответствующие льготы получили нефтесервисные корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford. В опубликованном документе говорится, что этим компаниям разрешаются "все виды деятельности, необходимые для проведения операций, исполнения контрактов или других соглашений в Венесуэле до 12:01 времени 25 октября 2019 года".

В январе этого года администрация Дональда Трампа принял самый жесткий пакет санкций, в результате которого был наложен запрет на работу американских компаний в Венесуэле, за исключением вышеупомянутых корпораций, чье разрешение на добычу сырья истекло 27 июля. Кроме того, правительство Мадуро лишилось возможности закупать на рынке Соединенных Штатов разбавители (нафту) для тяжелой нефти, составляющей основу энергетического экспорта страны.

Ситуация с энергетическими гигантами вызывала немало разногласий в американской политической элите, ведь по объему инвестиций Венесуэла занимает в последние годы второе место в мире для "Шеврона" после Казахстана. В 2017-2018 годах сюда было вложено почти 5 миллиардов долларов, поэтому просто так потерять эти деньги американцы просто не могут. Ежедневно все месторождения под контролем проектов с участием корпорации из США дают около 165 тысяч баррелей, что составляет на данный момент, по различным подсчетам, около 20 процентов всей добычи Боливарианской Республики.

"Шеврон" участвует в Венесуэле в 4 совместных предприятиях с PDVSA - два по добыче легкой нефти в районе озера Маркайбо ("Петробоскан" и "Петроиндепендьенте") и еще два в Бассейна реки Ориноко ("Петропиар" и "Петроиндепенденсия"). Компания занимается добычей углеводородов в Боливарианской Республике почти сотню лет и является одним из самых успешных сырьевых операторов в стране.

Многие венесуэльские СМИ написали, что месторождения, разрабатываемые американцами, могут быть переданы российской "Роснефти" и китайской CNPC, так как все равно кто-то должен качать нефть, находящуюся в залежах под землей. Это сразу же вызвало панику среди сторонников Хуана Гуайдо, видимо понявших, то в таком случае Вашингтон вообще не будет помогать оппозиционерам, так как интересов в стране у Белого дома уже не останется. Поэтому подконтрольная античавистами Национальная ассамблея быстренько приняла закон, который запрещает передачу активов "Шеврона" кому-то еще.

Оправдаются ли опасения Гуайдо, покажет время, а пока американские корпорации получили "передышку" и смогут и дальше работать в Венесуэле.