2019-07-27T09:33:49+03:00
Спорт

В Корее во время вечеринки для участников ЧМ по водным видам спорта обрушился потолок

В больницы обратились пострадавшие
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ЧП произошло на вечеринке в честь окончания турнира по водному поло для участников ЧМ.ЧП произошло на вечеринке в честь окончания турнира по водному поло для участников ЧМ.Фото: REUTERS
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В ночь с 26 на 27 июля в корейском городе Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, произошла трагедия. Во время вечеринки для участников турнира по водному поло в ночном клубе обрушился потолок навесного этажа.

Международная федерация плавания была оперативно проинформирована об этом случае и выпустила заявление:

- Поскольку некоторые участники Чемпионата присутствовали в момент происшествия на месте, FINA внимательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи и помощи в случае необходимости. FINA глубоко сожалеет об этой ситуации и передает свои наилучшие пожелания всем пострадавшим.

В сборной США подтвердили информацию об этом инциденте, заявив:

- Да, инцидент произошел в клубе в Кванджу, где присутствовали спортсмены сборной США по водному поло. Все наши ватерполисты находятся в безопасности и учитываются. Наши мысли со всеми вовлеченными.

Американская женская команда, напомним, в очередной раз выиграла крупный турнир, одержав победу на ЧМ-2019. Им покоряются все турниры в последние годы.

Чуть позже появились подробности. В частности, у Бена Халлока - небольшие царапины ноги. У Пейдж Хаушильд и Джонни Хупера - рваны раны на руках, им были наложены швы. У Кейли Гилкрист - рана на левой ноге и ей предстоит операция.

Все произошло около 2 часов ночи по местному времени. О чем заявили и в расположении сборной Новой Зеландии:

- В ночном клубе провалился пол, когда там находились игроки нашей команды. Они бросились на помощь пострадавшим. Два человека получили незначительные травмы. Наша женская команда утром покидает Корею и отправляется домой, а мужская сборная отправится в путь вечером.

Капитан сборной Новой Зеландии заявил:

- Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба, - цитирует Смолла АВС. - Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать. Очень переживали, когда пытались посчитать, все ли из команды на месте. В общем, находились в шоке.

Стоит отметить, что сборная России на эту вечеринку не пошла. На месте происшествия уже с утра работает полиция и выясняет все причины ЧП. По данным корейского агентства Yonhap, всего в этом инциденте пострадали 17 человек. Из них 8 - участники чемпионата мира (3 - США, 2 - Новая Зеландия, по 1 - Голландия, Италия, Бразилия). Отмечается, что два гражданина Южной Кореи - погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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