Алина Загитова показала свой новый образ в прозрачном платье на грядущий сезон

Российская фигуристка Алина Загитова отправилась в очередной раз этим летом в Японию. Она там принимает участие в ледовом шоу, где показала свой новый образ для грядущего сезона. Олимпийская чемпионка Пхенчхана впервые появилась на публике в элегатном прозранчом платье, в котором будет выступать в следующем сезоне в короткой программе.

Фото в новом образе Загитова выложила у себя в Инстаграме, чем вызвала бурю восхищения у своих поклонников, которые пришли к ней в комментарии.

Напомним, что в новом сезоне в короткой программе Загитова будет выступать под музыку израильской певицы Ясмин Леви - "Я ухожу". Сама исполнительница призналась, что была рада выбору фигуристки и ее тренеров, пожелав удачи в новом сезоне.

Отметим, Алина к концу прошлого сезона покорила все возможные вершины в своем виде спорта. Она победила на чемпионате Европы, мира, финале Гран-При и Олимпиаде 2018 года.

azagitova Новый образ Алины Загитовой для сезона 2019/2020

Дальше Загитова может только увеличить число своих титулов в фигурном катании. Все вершины она уже покорила.