2019-07-27T10:55:06+03:00
Спорт

Алина Загитова показала свой новый образ в прозрачном платье на грядущий сезон

В элегантном наряде она будет выступать в короткой программе [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова продолжает готовиться к новому сезону.Алина Загитова продолжает готовиться к новому сезону.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская фигуристка Алина Загитова отправилась в очередной раз этим летом в Японию. Она там принимает участие в ледовом шоу, где показала свой новый образ для грядущего сезона. Олимпийская чемпионка Пхенчхана впервые появилась на публике в элегатном прозранчом платье, в котором будет выступать в следующем сезоне в короткой программе.

Фото в новом образе Загитова выложила у себя в Инстаграме, чем вызвала бурю восхищения у своих поклонников, которые пришли к ней в комментарии.

Напомним, что в новом сезоне в короткой программе Загитова будет выступать под музыку израильской певицы Ясмин Леви - "Я ухожу". Сама исполнительница призналась, что была рада выбору фигуристки и ее тренеров, пожелав удачи в новом сезоне.

Отметим, Алина к концу прошлого сезона покорила все возможные вершины в своем виде спорта. Она победила на чемпионате Европы, мира, финале Гран-При и Олимпиаде 2018 года.

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Новый образ Алины Загитовой для сезона 2019/2020
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Дальше Загитова может только увеличить число своих титулов в фигурном катании. Все вершины она уже покорила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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