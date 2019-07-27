2019-07-27T12:02:00+03:00
В мире

Российские дипломаты в Иране смогли навестить наших моряков на задержанном танкере, их состояние нормальное

МИД РФ прилагает усилия для возвращения экипажа судна Stena Impero на родину
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Моряки на борту задержанного танкера Stena Impero.Моряки на борту задержанного танкера Stena Impero.Фото: REUTERS
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Как рассказал «КП» пресс-секретарь посольства РФ в Иране Андрей Ганенко, нашим дипломатам удалось побывать на борту задержанного властями этой страны танкера Stena Impero, где в числе прочих моряков есть и россияне:

— Сотрудники консульского отдела Посольства побывали на борту Stena Impero, переговорили с нашими моряками. Их состояние здоровья хорошее, жалоб на условия нет, они обеспечены всем необходимым. Члены экипажа могут связываться со своими близкими (с определёнными ограничениями), но пока остаются на борту судна. По вопросу о сроках их возвращения на родину Посольство РФ остаётся в тесном контакте с иранской стороной, — сообщил нам дипломат.

Напомним, 19 июля иранские военно-морские силы блокировали этот английский танкер — на том основании, что судно вошло в территориальные воды Исламской Республики. Считается, что эта акция стала ответом на задержание аналогичного иранского нефтеналивняка в британском Гибралтаре (по обвинению в «нарушении эмбарго на торговлю с Сирией»).

Сейчас интернированный иранцами «британец» стоит в порту Бендер-Аббас. Как часто бывает в мировом океане, состав экипажа из 23 человек был интернациональным — в том числе трое россиян: электромеханик Альгис Зарецкий, а также два вторых механика — Андрей Русаков и Юрий Усенко.

Искажая факты, британская жёлтая пресса утверждала, будто Stena Impero зашло в иранские терводы, потому что якобы «российские агенты изменили сигнал GPS» (глобальной спутниковой навигационной системы, которая создана и контролируется США).

ИСТОЧНИК KP.RU

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