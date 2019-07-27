Геннадий Онищенко - об антитабачном Законе в Белоруссии, где электронные сигареты приравняли к обычным: Осенью то же самое будет и в России

В Белоруссии вступили в силу изменения в антитабачное законодательство, ранее утвержденные президентом Александром Лукашенко. (Об этом сообщает ТАСС.) Электронные сигареты теперь приравнены к обычным табачным изделиям. Введен запрет на рекламу жидкостей для электронных систем курения. А в торговых точках эту жидкость нельзя выкладывать в открытый доступ, а также продавать несовершеннолетним.

Узнав об этих новшествах, я тут же позвонил любимому эксперту "Комсомолки"...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722610" frameborder="0"></iframe> Геннадий Онищенко - об антитабачном Законе в Белоруссии.Александр ГАМОВ

- Геннадий Григорьевич!

- Алло - алло!

- Это помощник депутата Онищенко. Вот у меня, знаете?.. Вот мы с вами чуть-чуть поматерились тогда (час назад) без записи. А сейчас меня терзают смутные сомнения, что вы и белорусов консультируете - у них сегодня вступили в силу новые изменения в антитабачное законодательство...

- Так. И - что?

- Это вот Онищенко посоветовал белорусам?

- Прежде всего это - неопровержимое свидетельство о нашем генетическом родстве с белорусскими братьями.

- О чем - свидетельство?

- О том, что очень близки генетически ветви и, соответственно, - и мыслим мы одинаково, и забота унёс, в наших странах - настоящая, искренняя, а не показная - о здоровье наших подрастающих поколений.

У нас эти цели и задачи синхронизированы - и во времени, и в пространстве.

- То есть, вы хотите сказать, что и Россию то же самое ждёт? Что - и у нас приравняют к табаку вот эту жидкость...

- Я очень в этом уверен. Надеюсь, что табачному лобби, которое сейчас воспользуется перерывом в работе Государственной Думы...

- Ага.

- Не удастся найти - э-э-э - души сомневающихся...

- Так.

- Вот, - тех, которые усомнятся в необходимости этого - безусловно - перезревшего решения.

- У нас оно когда может перезреть - такое решение? Когда, когда вы можете ввести его и у нас?

- Я надеюсь, что сразу после каникул, которые у нас наступили, к сожалению,

- Угу...

- ... Вчера - позавчера. Вот... Этот закон будет принят во всех трёх чтениях. Да, иногда у нас бывает и так - мы принимаем закон, нот- мы долго размышляем между первым и вторым чтением...

- Там - перекур устроите!

- Нет, перекуров у нас нет в Думе. У нас, слава Богу, не вернулись курительные комнаты.

- Это я понял! Скажите, а вот таким, как я, бывшим курильщикам, как быть? Я вот во сне иногда курю... Что вы посоветуете? Меня можно излечить до конца?

- Вы, во-первых, должны прежде всего сказать, что вы несказанно рады тому, что вы нашли в себе и бросили курить.

- Ну, вот пять лет уже! Даже больше.

- А вот то, что вам снятся сны...

- Ага!

- Это, прежде всего, свидетельство того, что вы долго спите.

- Да?

- Тот человек, который спит ровно столько, сколько ему положено, он никогда снов не видит. Но, понимая, что с леностью вам не удастся справиться...

- Нет!

- Хотя, силу воли бросить курить вы нашли - я обещаю вам закодировать вас, чтобы вам снились сны - как минимум о том счастливом периоде, когда вы вообще никогда ещё пока не курили...

- А курить во сне вы не собираетесь запретить?

- Ну, если только с вами можем провести такой эксперимент...

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