2019-07-28T08:10:07+03:00
Спорт

ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 июля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ЦСКА примет дома "Локомотив".ЦСКА примет дома "Локомотив".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первое столичное дерби этого сезона в Премьер-Лиге пройдет в последнее воскресенье июля. В гости к команде Виктора Ганчаренко приедет вице-чемпион России прошлого сезона. "Локомотив" сразится с ЦСКА. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019.

Статистика личных встреч ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019

57 раз команды играли между собой в чемпионатах России. 22 матча выиграл ЦСКА, 24 - "Локомотив", остальные 11 игр завершились вничью.

Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019

Силы команд, в целом, равны перед этим поединком.

Прогноз на матч ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019

"Локомотив" одержит победу над ЦСКА.

Где смотреть матч ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Локомотив можно посмотреть 28 июля и начнется в 19:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019

Трансляция матча ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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