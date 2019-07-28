ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Первое столичное дерби этого сезона в Премьер-Лиге пройдет в последнее воскресенье июля. В гости к команде Виктора Ганчаренко приедет вице-чемпион России прошлого сезона. "Локомотив" сразится с ЦСКА. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019.
Статистика личных встреч ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019
57 раз команды играли между собой в чемпионатах России. 22 матча выиграл ЦСКА, 24 - "Локомотив", остальные 11 игр завершились вничью.
Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019
Силы команд, в целом, равны перед этим поединком.
Прогноз на матч ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019
"Локомотив" одержит победу над ЦСКА.
Где смотреть матч ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019
Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Локомотив можно посмотреть 28 июля и начнется в 19:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.
Трансляция матча ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019
Трансляция матча ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU