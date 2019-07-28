2019-07-28T08:08:38+03:00
Спорт

Макс Холлоуэй победил Фрэнки Эдгара в главном бою UFC 240

Поединок продолжался все пять раундов, вердикт вынесли судьи
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Макс Холлоуэй.Макс Холлоуэй.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В канадском городе Эдмонтон в ночь с 27 на 28 июля по московскому времени прошел очередной турнир главного промоушена мира по смешанным единоборствам - UFC 240. Главным боем вечера стал поединок за титул в полулегком весе между Фрэнки Эдгаром и Максом Холлоуэем.

Накануне поединка Фрэнки Эдгар поделился ожиданиями от встречи с Холлоуэем:

- У меня лучший микс техник, чем у любого бойца этого спорта. Как побить Макса? Мне нужно просто быть лучше на протяжение всего боя, всех 25 минут.

То есть все ждали, что бой будет продолжаться все пять раундов по пять минут.

Между тем, ожидающий в начале сентября своего поединка Хабиб Нурмагомедов в интервью UFC Russia признался, что поединок будет тяжелым для всех:

- Фрэнки и Макс – отличные бойцы, хорошие парни. Это тяжелый бой для обоих. Думаю, что шансы здесь 50 на 50. Для Фрэнки это будет тяжелый поединок и Макс выходит после поражения. Будет интересное противостояние.

К слову, сам Холлоуэй еще до схватки с Эдгаром говорил, что хотел бы подраться с Хабибом Нурмагомедовым:

- Бой с Хабибом, я считаю, все еще актуален. Фанаты все еще хотят увидеть мой бой с Нурмагомедовым, потому что он интересен.

И он даже размышлял и про теоретический поединок с Конором Макгрегором, который в последнее время по большей части ищет себя.

Для Макса Холлоуэя бой с Эдгаром был важен - после трех лет побед он проиграл Дастину Порье в апреле этого года бой на UFC 236. А вот Эдгар не выходил в октагон с апреля 2018 года, когда он победил на UFC Fight Night Каба Свонсона в третьем раунде.

В итоге главный бой на UFC 240 продолжался все пять раундов. И по решению судей победу одержал Макс Холлоуэй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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