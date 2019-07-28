2019-07-28T08:21:39+03:00
Спорт

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов: Ответственность за проигрыш "Тамбову" беру на себя

Наставник "красно-белых" проанализировал после матча игру своей команды в Саранске [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" проиграл в гостях "Тамбову"."Спартак" проиграл в гостях "Тамбову".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты московского "Спартака" проиграли со счетом 0:2 в выездной игре 3 тура чемпионата России в Премьер-Лиги новичку элитного дивизиона "Тамбову". После игры на послематчевой пресс-конференции наставник "красно-белых" Олег Кононов был откровенен в анализе поединка:

- Мы упустили много шансов и проиграли. Это тяжелое поражение. Хочу принести болельщикам извинения за результат. Будем бороться в следующей игре, это станет большим стимулом для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя. Игроки выполняли то, что я требовал, но удача от нас отвернулась, - сказал Кононов, анализируя причины неудачи в матче против "Тамбова".

Главный тренер "Спартака" сказал, что берет на себя всю вину за поражение в игре против тамбовчан:

- Я понимаю болельщиков, которые выражают недовольство. Ответственность за проигрыш всегда ложится на тренера, и такое поражение — серьезное испытание. Моя мотивация — выигрывать.

При этом, Кононов сказал, что сейчас команда проходит период отстройки на старте сезона:

- Мы строим новую команду. Несколько человек нас уже покинули. Мы продолжаем работать над тем, чтобы усилить состав. Буду делать все от себя зависящее и отдавать все свои силы для достижения нужного результата. А качество игры зависит от того, как слаженно мы будем работать вместе с игроками.

Следующая игра у "Спартака" - в следующую субботу. 3 августа москвичи дома примут столичное "Динамо" в матче 4 тура.

27.07.2019 Тамбов - Спартак - 2:0. Обзор матча.Видеообзор матча Тамбов - Спартак 2:0 27 июля 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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