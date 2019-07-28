Главный тренер "Спартака" Олег Кононов: Ответственность за проигрыш "Тамбову" беру на себя

Футболисты московского "Спартака" проиграли со счетом 0:2 в выездной игре 3 тура чемпионата России в Премьер-Лиги новичку элитного дивизиона "Тамбову". После игры на послематчевой пресс-конференции наставник "красно-белых" Олег Кононов был откровенен в анализе поединка:

- Мы упустили много шансов и проиграли. Это тяжелое поражение. Хочу принести болельщикам извинения за результат. Будем бороться в следующей игре, это станет большим стимулом для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя. Игроки выполняли то, что я требовал, но удача от нас отвернулась, - сказал Кононов, анализируя причины неудачи в матче против "Тамбова".

Главный тренер "Спартака" сказал, что берет на себя всю вину за поражение в игре против тамбовчан:

- Я понимаю болельщиков, которые выражают недовольство. Ответственность за проигрыш всегда ложится на тренера, и такое поражение — серьезное испытание. Моя мотивация — выигрывать.

При этом, Кононов сказал, что сейчас команда проходит период отстройки на старте сезона:

- Мы строим новую команду. Несколько человек нас уже покинули. Мы продолжаем работать над тем, чтобы усилить состав. Буду делать все от себя зависящее и отдавать все свои силы для достижения нужного результата. А качество игры зависит от того, как слаженно мы будем работать вместе с игроками.

Следующая игра у "Спартака" - в следующую субботу. 3 августа москвичи дома примут столичное "Динамо" в матче 4 тура.