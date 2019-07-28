2019-07-28T08:55:09+03:00
Спорт

11 футболистов в Англии завалили допинг-тест: у них нашли амфетамин, морфин и другие препараты

Игроки избежали наказания, ссылаясь на терапевтические исключения
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Имена футболистов, которые завалили допинг-тест, не называются.Имена футболистов, которые завалили допинг-тест, не называются.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Англии начинает разгораться новый допинг-скандал. За последние три сезона 11 футболистов из команд Английской Премьер-Лиги сдали положительные допинг-тесты. Всего же у футболистов, по данным Антидопингового агентства Великобритании, было получено 16 положительных проб за последние годы. 8 - в прошлом сезоне, 6 - в позапрошлом, 2 - в сезоне 2016/2017.

Как пишет Mirror, у футболистов были найдены в пробах такие препараты, как амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон. Однако же они не были наказаны, поскольку Футбольная ассоциация Англии заявила, что все препараты принимались в медицинских исключениях. К примеру, в прошлом сезоне допинг был найден в пяти пробах футболистов и они не были наказаны благодаря терапевтическим исключениям.

При этом, как пишут британские СМИ, из 16 положительных допинг-проб 11 были взяты у звезд первой величины АПЛ. В свою очередь, представитель Футбольной ассоциации Англии заявил:

- В каждом случае спортсмен либо мог доказать наличие у него терапевтического исключения, либо продемонстрировать, что вещество попало в организм разрешенным способом или содержалось в препарате, разрешенном кодексом ВАДА, - пишет Mirror.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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