Сергей Степашин: То, что совпали два праздника - особый знак. С нами Бог и Андреевский флаг

- Сергей Вадимович, «Комсомольская правда» поздравляет вас с Днем крещения Руси.

- Спасибо! И я вас поздравляю.

- И еще вы имеете самое прямое отношение к Дню Военно-Морского флота, потому что ваш папа Вадим…

- Вадим Дмитриевич. Да, он был военно-морским офицером, служил в Порт-Артуре, где я и появился на свет Божий. Так что - для нас это всегда был самый светлый праздник, пожалуй, среди многих других.

- Вы где сейчас?

- В Москве. Буду смотреть парад - по телевизору.

Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Как вы собираетесь отметить этот двойной праздник?

- Что касается Дня крещения, то это очень важное событие для любого русского православного человека. Потому что летоисчисление новой страны, ее объединение связано с этим днем, с этим праздником. Тем более я возглавляю Императорское православное палестинское общество. Ну, что ж, вспомним историю, что называется.

А что касается Дня Военно-Морского флота... Я помню, как мы его встречали. Китай помню очень плохо, конечно, а вот Владивосток помню прекрасно.

Ну и, конечно, Ленинград. Правда, парадов тогда не было, но корабли выходили всегда на Неву, и мы всегда вместе гуляли. Здорово, что вернули этот праздник, с удовольствием посмотрю по телевидению. Потому что, с одной стороны, это действительно дань традиции, заложенной еще Петром Первым. А, во-вторых, это очень красиво на самом деле – в Ленинграде в такую погоду, на Неве.

Я представляю, сколько миллионов ленинградцев и гостей придет на этот праздник.

Ну, и не грех показать, что из себя представляет нынешний Военно-Морской флот нашей страны, особенно - после тяжелых 90-х годов.

- Это же редко бывает, да, что два таких праздника совпадают.

- Это значит, - сигнал такой, получается.

- О чем он говорит?

- О том, что с нами Бог и Андреевский флаг. Так всегда говорили царские военно-морские офицеры.

Это глубокая мысль, и вот она сегодня совпала. Значит, все впереди, все будет нормально в нашей стране.

- Вы можете поздравить наших радиослушателей, посетителей сайта, читателей...

- С удовольствием хочу поздравить, во-первых, с прекрасной погодой тех, кто сейчас в Москве и в Петербурге. С двумя праздниками и с тем, чтобы этот день был не только праздником, но и неким знаком для нашей страны, для ее возрождения, для ее усиления и для жизни наших граждан, чтобы они жили достойно в нашей стране.

- Ура!