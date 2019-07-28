2019-07-28T13:21:25+03:00
Общество

Сергей Степашин: То, что совпали два праздника - особый знак. С нами Бог и Андреевский флаг

Об этом председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО), сын морского офицера рассказал на сайте kp.ru [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
28 июля 2019 года совпали два праздника - День ВМФ и День крещения Руси.28 июля 2019 года совпали два праздника - День ВМФ и День крещения Руси.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

- Сергей Вадимович, «Комсомольская правда» поздравляет вас с Днем крещения Руси.

- Спасибо! И я вас поздравляю.

- И еще вы имеете самое прямое отношение к Дню Военно-Морского флота, потому что ваш папа Вадим…

- Вадим Дмитриевич. Да, он был военно-морским офицером, служил в Порт-Артуре, где я и появился на свет Божий. Так что - для нас это всегда был самый светлый праздник, пожалуй, среди многих других.

- Вы где сейчас?

- В Москве. Буду смотреть парад - по телевизору.

Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Как вы собираетесь отметить этот двойной праздник?

- Что касается Дня крещения, то это очень важное событие для любого русского православного человека. Потому что летоисчисление новой страны, ее объединение связано с этим днем, с этим праздником. Тем более я возглавляю Императорское православное палестинское общество. Ну, что ж, вспомним историю, что называется.

А что касается Дня Военно-Морского флота... Я помню, как мы его встречали. Китай помню очень плохо, конечно, а вот Владивосток помню прекрасно.

Ну и, конечно, Ленинград. Правда, парадов тогда не было, но корабли выходили всегда на Неву, и мы всегда вместе гуляли. Здорово, что вернули этот праздник, с удовольствием посмотрю по телевидению. Потому что, с одной стороны, это действительно дань традиции, заложенной еще Петром Первым. А, во-вторых, это очень красиво на самом деле – в Ленинграде в такую погоду, на Неве.

Я представляю, сколько миллионов ленинградцев и гостей придет на этот праздник.

Ну, и не грех показать, что из себя представляет нынешний Военно-Морской флот нашей страны, особенно - после тяжелых 90-х годов.

- Это же редко бывает, да, что два таких праздника совпадают.

- Это значит, - сигнал такой, получается.

- О чем он говорит?

- О том, что с нами Бог и Андреевский флаг. Так всегда говорили царские военно-морские офицеры.

Это глубокая мысль, и вот она сегодня совпала. Значит, все впереди, все будет нормально в нашей стране.

- Вы можете поздравить наших радиослушателей, посетителей сайта, читателей...

- С удовольствием хочу поздравить, во-первых, с прекрасной погодой тех, кто сейчас в Москве и в Петербурге. С двумя праздниками и с тем, чтобы этот день был не только праздником, но и неким знаком для нашей страны, для ее возрождения, для ее усиления и для жизни наших граждан, чтобы они жили достойно в нашей стране.

- Ура!

Сергей Степашин: «То, что совпали два праздника - особый знак. С нами Бог и Андреевский флаг».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ЕС отреагировал на задержания во время несакционированного митинга в Москве
Во время стрельбы на детской площадке в Нью-Йорке погиб один человек, 11 получили ранения
В Нью-Йорке устроили стрельбу на детской площадке
«Наш ВМФ способен дать достойный отпор любому агрессору»: Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей Кронштадтском рейде
Троечников возьмут в вузы благодаря талантливым проектам
Россия доставила гуманитарную помощь в Восточную Гуту
В ЕАЭС могут принять единую ставку акциза на табачные изделия
В США скончались годовалые близнецы, которых отец в жару оставил в машине
Клоун устроил массовую драку на корабле в круизном путешествии по Норвегии
Пранкер Лексус разыграл украинского генерала, притворившись Зеленским
В США из-за халатности сотрудников приюта два питбуля загрызли 29 кошек
В России сократился разрыв между максимальной и минимальной зарплатами
Умерла актриса Расси Тейлор - голос Минни Маус
Кузнечики атаковали американский Лас-Вегас
Лидера республиканцев в Сенате прозвали "московский Митч"
Власти КНДР отпустили задержанный российский траулер
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Сенатор США заблокировал введение санкций против"Северного потока"