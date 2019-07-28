"Дерзкая Любочка": Успенская появилась на "Жаре" в облегающем кружевном белье и чулках с подвязками

Любовь Успенская является пример того, как женщина в 65 лет может шикарно выглядеть. Певица не боится экспериментировать с образами, каждый выход на сцену королевы шансона вызывает у публики эмоции.

На этот раз Любовь Успенская показала, что готова на многое, чтобы не отставать от молодых артистов. Так, для выступления на фестивале "Жара" в Баку артистка облачилась в блестящее мини-платье и ботфорты. Певица эффектно появилась на сцене.

zvezdy.showbizzz Любовь Успенская вышла на сцену фестиваля "Жара" в сексуальном наряде

Она выехала на сцену на мотоцикле. Любовь исполнила хит "Давай, наяривай". Публика с восторгом встретила артистку. Зрители подпевали и одарили звезду аплодисментами. "Когда я предложила идею с появлением на байке для выступления, не было ни одного человека, который засомневался бы в том, что это будет действительно круто", - оставила комментарий к видео фигуристая артистка.

Но на этом сюрпризы от 65-летней звезды не закончились. Чуть позже Успенская предстала в крайне откровенном наряде. Артистка явно чувствовала себя комфортно в облегающем кружевном белье и чулках с подвязками. Номер ничуть не уступал сексуальному образу певицы. "Вот так надо выглядеть на пенсии. Я бы с ней проехался в кабриолете", "Красотка, ничего не скажешь", "Наша русская Мадонна", "Дерзкая Любочка, восхищаюсь!", "Люба зажигает", "Боже, какая же вы все-таки роскошная", "Просто молодец", - пишут восторженные поклонники.

В последнее время Любовь Залмановна часто эпатирует публику. По словам певицы, сохранять хорошую физическую форму ей помогает спорт и правильное питание. Она также не скрывает, что много времени проводит в обществе молодежи. Знаменитость близко общается с Кети Топурией, Натальей Чистяковой-Ионовой, певицей Славой. Королева шансона признается, что они подпитывают ее энергией. Не так давно исполнительница сообщила, что вновь собирается стать мамой. Успенская планирует прибегнуть к ЭКО и занимается поиском донора.