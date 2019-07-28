Тина Канделаки и Максим Шевченко обсудят новости и поспорят на Радио "Комсомольская правда"

- Тина, ты бы полетела с Зеленским в космос?

- Максим, ты хочешь избавиться от нас с Володей на земле?

Или вот еще диалог:

- Максим, ты со мной спортом с утра заниматься будешь?

- Я всегда им занимался. Плаваю с детства.

- Вот почему у тебя такие мощные плечи - косая сажень в плечах.

- Тина, у тебя утилитарный женский взгляд на мужчин. Тебе бы понравилось, если бы я смотрел на твою грудь?

- Максим, но ты и так смотришь на мою грудь...

Дуэт Канделаки/Шевченко - это уникальный коктейль. Между ведущими с первых же минут эфира появилась такая химия, что оторваться от приемника просто невозможно. По понедельникам эта эмоциональная парочка готовит россиян к новой рабочей неделе. Трехчасовой заряд драйва, самые актуальные новости, авторский взгляд на них и словесная дуэль между Канделаки и Шевченко.

Тина Канделаки и Максим Шевченко поспорят об акциях протеста в столице.Не пропустите на радио "Комсомольская правда" утреннее шоу "Доживем до понедельника" - 29 июля в 8 утра (по московскому времени)

По словам ведущих,"люди ищут не только информацию — люди ищут ощущений и впечатлений". И слушатели с лихвой получат их в шоу "Доживем до понедельника". Слушайте 29 июля с 8:03 (МСК) на 97,2 FM или онлайн на FM.kp.ru

А также смотрите прямую трансляцию на сайте kp.ru.