В Германии предложили отменить визы для молодых россиян

Месяц назад Евросоюз еще на полгода продлил антироссийские санкции - а его ведущая страна, наоборот, готовит послабления. Германия подумывает отменить визы для граждан РФ моложе 25 лет.

Идею «молодежного безвиза» продвигает председатель одного из крупных немецких бизнес-форумов. Мотивация вроде бы благая: пусть российская молодежь посмотрит на «локомотив Европы». Однако…

- Это нонсенс, - сообщил нам источник в комитете бундестага по международным делам. - У государств Шенгенской зоны, куда входит Германия, единая въездная политика. Если такой «безвизовец» прилетит во Франкфурт и съездит по суше в Страсбург, то, с точки зрения Франции, будет считаться нарушителем.

- В Германии демографические проблемы, не ясно, где брать рабочие руки, - сказал «КП» кандидат политических наук Владимир Блинов. - Да, в последние годы ФРГ еще шире распахнула двери беженцам из Африки и с Ближнего Востока. Но эти «новые немцы» с удовольствием получают пособия, однако даже на неквалифицированную работу идут неохотно. Поэтому Германия сманивает мозги и руки из более цивилизованных стран. Уже давно для жителя Польши или Прибалтики пик карьерного роста - устроиться в немецкую корпорацию. Но и этот людской ресурс ограничен. Не надо обманываться: отмена виз для российской молодежи - инструмент для решения конкретных экономических задач Берлина.