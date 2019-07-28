2019-07-28T18:21:12+03:00
В мире

В Германии предложили отменить визы для молодых россиян

Цель - привлечь в ФРГ квалифицированную рабочую силу [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Германия подумывает отменить визы для граждан РФ моложе 25 лет, чтобы привлечь в страну квалифицированную рабочую силу.Германия подумывает отменить визы для граждан РФ моложе 25 лет, чтобы привлечь в страну квалифицированную рабочую силу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Месяц назад Евросоюз еще на полгода продлил антироссийские санкции - а его ведущая страна, наоборот, готовит послабления. Германия подумывает отменить визы для граждан РФ моложе 25 лет.

Идею «молодежного безвиза» продвигает председатель одного из крупных немецких бизнес-форумов. Мотивация вроде бы благая: пусть российская молодежь посмотрит на «локомотив Европы». Однако…

- Это нонсенс, - сообщил нам источник в комитете бундестага по международным делам. - У государств Шенгенской зоны, куда входит Германия, единая въездная политика. Если такой «безвизовец» прилетит во Франкфурт и съездит по суше в Страсбург, то, с точки зрения Франции, будет считаться нарушителем.

- В Германии демографические проблемы, не ясно, где брать рабочие руки, - сказал «КП» кандидат политических наук Владимир Блинов. - Да, в последние годы ФРГ еще шире распахнула двери беженцам из Африки и с Ближнего Востока. Но эти «новые немцы» с удовольствием получают пособия, однако даже на неквалифицированную работу идут неохотно. Поэтому Германия сманивает мозги и руки из более цивилизованных стран. Уже давно для жителя Польши или Прибалтики пик карьерного роста - устроиться в немецкую корпорацию. Но и этот людской ресурс ограничен. Не надо обманываться: отмена виз для российской молодежи - инструмент для решения конкретных экономических задач Берлина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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