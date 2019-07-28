"Дочка родилась вчера ночью, я не говорил об этом - ждала гонка". Даниил Квят поделился радостью после финиша в тройке призеров

Российский пилот команды "Формула-1" Даниил Квят добился исторического успеха в своей карьере. 28 июля он стал третьим на этапе Гран-При в Германии, заехав на своем скромном болиде "Торо Россо" на пьедестал почета. Его опередил только Макс Ферстаппен из "Ред Булла" и Себастьян Феттель из "Феррари". Неизменный чемпион мира последних лет Льюис Хэмилтон в этот раз был только на 11-й позиции.

После окончания гонки Даниил Квят раскрыл, кажется, секрет своего успеха на трассе в Хоккенхайме:

- Дочка родилась вчера ночью. Я не говорил об этом, потому что меня ждала гонка. Зато теперь вы все знаете. Пока не выбрали имя. Надеюсь, праздновать будем не слишком шумно. Выпью полбокала вина максимум.

kellypiquet Подруга Даннила Квята Келли Пике

Отметим, что Даниил Квят с 2016 года встречается с дочкой трехкратного чемпиона мира в "Формуле-1" Нельсона Пике - Келли Пике.

Говоря о гонке, Квят сказал, что это - лучший момент в его жизни:

- Это лучший уик-энд в моей жизни. И дело не только в подиуме. В этот раз ощущения несколько иные. Сейчас я был в большей степени к этому готов, нежели тогда. Потому что в этом году я стал взрослее, спокойнее, я в больше степени готов бороться за высокие места. И сегодня я это доказал – и себе, и всем вокруг. Надеюсь, что скоро это войдет в привычку, - позитивно смотрит в будущее Даниил Квят.

Для Даниила Квята это - третий в истории "заезд" в тройку призеров. Впервые это произошло в 2015 году в Венгрии, когда он выступал за "Торо Россо". А на этапе в Китае в 2016 году за "Ред Булл" Квят был вторым.