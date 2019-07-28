2019-07-28T19:45:09+03:00
Спорт

"Дочка родилась вчера ночью, я не говорил об этом - ждала гонка". Даниил Квят поделился радостью после финиша в тройке призеров

Россиянин из "Торо Россо" заехал на "подиум" на Гран-При Германии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Даниил Квят - третий в Германии.Даниил Квят - третий в Германии.Фото: REUTERS
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Российский пилот команды "Формула-1" Даниил Квят добился исторического успеха в своей карьере. 28 июля он стал третьим на этапе Гран-При в Германии, заехав на своем скромном болиде "Торо Россо" на пьедестал почета. Его опередил только Макс Ферстаппен из "Ред Булла" и Себастьян Феттель из "Феррари". Неизменный чемпион мира последних лет Льюис Хэмилтон в этот раз был только на 11-й позиции.

После окончания гонки Даниил Квят раскрыл, кажется, секрет своего успеха на трассе в Хоккенхайме:

- Дочка родилась вчера ночью. Я не говорил об этом, потому что меня ждала гонка. Зато теперь вы все знаете. Пока не выбрали имя. Надеюсь, праздновать будем не слишком шумно. Выпью полбокала вина максимум.

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Подруга Даннила Квята Келли Пике
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Отметим, что Даниил Квят с 2016 года встречается с дочкой трехкратного чемпиона мира в "Формуле-1" Нельсона Пике - Келли Пике.

Говоря о гонке, Квят сказал, что это - лучший момент в его жизни:

- Это лучший уик-энд в моей жизни. И дело не только в подиуме. В этот раз ощущения несколько иные. Сейчас я был в большей степени к этому готов, нежели тогда. Потому что в этом году я стал взрослее, спокойнее, я в больше степени готов бороться за высокие места. И сегодня я это доказал – и себе, и всем вокруг. Надеюсь, что скоро это войдет в привычку, - позитивно смотрит в будущее Даниил Квят.

Для Даниила Квята это - третий в истории "заезд" в тройку призеров. Впервые это произошло в 2015 году в Венгрии, когда он выступал за "Торо Россо". А на этапе в Китае в 2016 году за "Ред Булл" Квят был вторым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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