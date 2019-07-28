Раймонд Паулс: «Надо же кого-то поливать, а то вдруг Россия станет слишком сильной!»

С журналистом «Латвийского радио 4» Светланой Зиминой-Гинтер 83-летний маэстро Раймонд Паулс встретился случайно. Репортёр, пользуясь случаем, расспросила композитора о его отношении к российским звёздам. Видео своей встречи с маэстро журналист выложила в своём Фейсбуке.

- В культурном мире не должно быть границ, - заметил Раймонд Паулс. - Кто где хочет, там пусть и выступает. Я здесь не вижу никаких проблем. Нужно сотрудничать.

На вопрос, мол, как вы относитесь к русским, Паулс заметил: «Отвечу коротко: у меня жена русская. Так что понятно, как я отношусь. Недавно у Вайкуле были концерты, там пели на латышском, на русском. Весело было, плясали. Западным СМИ выгодно выставлять русских в негативном свете, поскольку это политика. Очевидно боятся, что Россия станет слишком сильной. Кого-то надо поливать. Я отошёл сейчас от всего этого. С уважением отношусь к российскому народу, он наш сосед. Пойду встречусь с Пугачевой! У нас с ней нормальные отношения.

Впрочем, как и со многими российскими артистами».