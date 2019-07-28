Браво, Федя! Чалов забил первый гол в сезоне и принес победу ЦСКА 1:0

В воскресенье, 28 июля, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" самый интересный матч 3 тура чемпионата России по футболу. В столичном дерби встретились ЦСКА и "Локомотив". Обе команды по-разному начали новый сезон. Команда Семина - чуть более уверенно, армейцы же - проиграв на старте сезона в Самаре "Крыльям Советов". Все ждали этого поединка, дабы узнать - кто из двух команд круче в начале нового чемпионата.

Поединок на домашней арене армейского клуба стал по-своему примечательным, поскольку в этой игре была еще раз протестирована система видеоповторов - VAR. И в дело она пошла уже на 8-й минуте поединка. Как показалось вначале, игрок "Локомотива" Дмитрий Живоглядов сыграл рукой в своей штрафной, неудачно обработав мяч. И тогда арбитр поединка Безбородов пошел пересматривать момент. Нет - пенальти в ворота "Локомотива" не дали.

Но зато на исходе первого тайма встречи еще раз прошли консультации с видеоассистентами главного рефери поединка. И в этот раз вердикт Безбородова с помощниками был другим - пенальти быть! В штрафной "Локомотива" форварда ЦСКА Чалова сбил защитник гостей Мурило. И как итог - на 42-й минуте мяч был поставлен на точку, а "жертва" оказался точным. Федор Чалов забил с 11-метровой отметки свой первый гол в новом сезоне в третьем туре в ворота "Локомотива".

Из-за большого количества остановок и совещаний, к слову, в том числе и из-за консультаций по поводу повторов, к первому тайму в итоге судья добавил аж 6 бонусных минут. ЦСКА довел до победного конца первую половину игры с "Локомотивом".

После перерыва систему VAR ни разу не пересматривали, а "Локомотив" в атаку себе выпустил даже Федора Смолова. Однако форвард сборной России не помог железнодорожникам отыграться. Армейцы смогли доиграть и второй тайм до победного конца - команда Виктора Ганчаренко одержала победу со счетом 1:0 в главной игре 3 тура чемпионата России.

Теперь после трех туров ЦСКА с 6 очками - пятый в Премьер-Лиге, "Локомотив" при 4 баллах - восьмой.