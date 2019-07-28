2019-07-28T21:05:46+03:00
Спорт

Браво, Федя! Чалов забил первый гол в сезоне и принес победу ЦСКА 1:0

Армейцы на своем поле обыграли столичный "Локомотив" благодаря голу с пенальти
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Форвард ЦСКА Федор Чалов забил гол в ворота "Локомотива" с пенальти. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССФорвард ЦСКА Федор Чалов забил гол в ворота "Локомотива" с пенальти. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Изменить размер текста:

В воскресенье, 28 июля, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" самый интересный матч 3 тура чемпионата России по футболу. В столичном дерби встретились ЦСКА и "Локомотив". Обе команды по-разному начали новый сезон. Команда Семина - чуть более уверенно, армейцы же - проиграв на старте сезона в Самаре "Крыльям Советов". Все ждали этого поединка, дабы узнать - кто из двух команд круче в начале нового чемпионата.

Поединок на домашней арене армейского клуба стал по-своему примечательным, поскольку в этой игре была еще раз протестирована система видеоповторов - VAR. И в дело она пошла уже на 8-й минуте поединка. Как показалось вначале, игрок "Локомотива" Дмитрий Живоглядов сыграл рукой в своей штрафной, неудачно обработав мяч. И тогда арбитр поединка Безбородов пошел пересматривать момент. Нет - пенальти в ворота "Локомотива" не дали.

Но зато на исходе первого тайма встречи еще раз прошли консультации с видеоассистентами главного рефери поединка. И в этот раз вердикт Безбородова с помощниками был другим - пенальти быть! В штрафной "Локомотива" форварда ЦСКА Чалова сбил защитник гостей Мурило. И как итог - на 42-й минуте мяч был поставлен на точку, а "жертва" оказался точным. Федор Чалов забил с 11-метровой отметки свой первый гол в новом сезоне в третьем туре в ворота "Локомотива".

Из-за большого количества остановок и совещаний, к слову, в том числе и из-за консультаций по поводу повторов, к первому тайму в итоге судья добавил аж 6 бонусных минут. ЦСКА довел до победного конца первую половину игры с "Локомотивом".

После перерыва систему VAR ни разу не пересматривали, а "Локомотив" в атаку себе выпустил даже Федора Смолова. Однако форвард сборной России не помог железнодорожникам отыграться. Армейцы смогли доиграть и второй тайм до победного конца - команда Виктора Ганчаренко одержала победу со счетом 1:0 в главной игре 3 тура чемпионата России.

Теперь после трех туров ЦСКА с 6 очками - пятый в Премьер-Лиге, "Локомотив" при 4 баллах - восьмой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч ЦСКА - Локомотив 28 июля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 июля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Тамбов - Спартак 27 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Тамбов - Спартак 27 июля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 27 июля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура чемпионата России по футболу РПЛ [видео]
Новости 24
Минфин Британии усилит подготовку к "жесткому" Brexit
У берегов Мексики сформировался тропический шторм "Эрик"
Пользователи соцсетей поставили Зеленскому "двойку" по истории
СК начал проверку после гибели пилота на гонках "Московской мили 2019"
Режиссер "Короля льва" спрятал в фильме одну "настоящую" сцену
Мама утонувшей на Аляске актрисы: тело Ники кремируют в США
Британский эсминец прибыл в Ормузский пролив для защиты торговых судов
В Госдуме ответили на протест Украины против визита Медведева в Крым
Интервью журналиста Fox News с Путиным номинировано на премию "Эмми"
Россиянин Даниил Квят стал третьим на гонке Гран-при Германии "Формулы-1"
В Батуми устроили митинг в поддержку налаживания отношений с Россией
Парад кораблей в честь дня ВМФ России прошел в сирийском Тартусе
Партия Нетаньяху использовала плакат с Путиным в предвыборной кампании
Президент Киргизии: мы намерены двигаться вперед вместе с Россией
Партия Зеленского предложила разделить Украину на префектуры
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие
МВД: Большинство задержанных на незаконной акции в Москве приезжие
На Аляске прошли испытания новейшей израильской системы ПРО
МИД Украины выразил протест из-за "несогласованной" поездки Медведева в Крым
Жертвами непогоды в Италии стали не менее трех человек
При сходе оползня в Мьянме погибли 14 человек
Зеленский поздравил украинцев с Днем крещением Руси-Украины
Пользователи соцсетей ужаснулись состоянием украинских электричек