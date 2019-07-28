"Не могу поверить!": оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

Новая оптическая иллюзия взбудоражило сознание пользователей Сети. На Reddit была опубликована фотография, которая на первый, а иногда даже на второй взгляд, кажется цветной. На деле же снимок черно-белый, просто отдельные его элементы заштрихованы красными, желтыми, синими и зелеными полосами.

Многие пользователи признаются, что считали изображение цветным, пока не увидели комментарии под постом. А некоторым не удалось разглядеть полосы, даже зная о том, что они там есть.

"Я сижу с мобильника. Похоже на обычное цветное изображение, пока я не увеличишь масштаб. Тогда ясно, что это черно-белое фото с цветными линиями. Очень круто", - написал один из пользователей портала.

"Я все еще не могу поверить! Имею в виду - это так круто. Все это перед моими глазами, но я понятия не имею, как оно работает", - поддержал его другой комментатор.

Нашлись и те, кто легко различают разноцветные линии, но вот воспринять изображение как цветное не могут. Таким людям советуют прищуриться и взглянуть на фото еще раз.

"Стоит только немного скосить глаза, как вся картина становится цветной. Это настолько блестяще, что хочется качаться из стороны в сторону, сидя в углу, и плакать", - поделился впечатлениями один из пользователей.

К слову, в начале года интернет-пространство всколыхнула другая оптическая иллюзия. Сайт kp.ru публиковал картинку, состоящую из тонких черно-белый полос. Если потрясти головой, смотря на нее, то можно разглядеть силуэт и глаза спрятанного там зверька.