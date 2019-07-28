Фэн-шуй август 2019: благоприятные и неблагоприятные даты

1 августа, четверг

За сложные дела возьмитесь в первой половине дня. Но не переусердствуйте: энергия сейчас на одном из самых низких показателей. Постарайтесь доставить себе радость и подпитать свои жизненные силы.

Часы удачи: с 10 до 14

2 августа, пятница

Будьте осторожны в общении. Реакции людей сейчас непредсказуемы: вполне безобидные шутки и фразы могут вызвать бурю эмоций. Как тут не вспомнить фразу, что «молчание золото»?

Часы удачи: с 12 до 17.00.

3 августа, суббота

Этот день благоразумнее провести дома: путешествие не сулит особой удачи. Посвятите время хозяйственным хлопотам. Кстати, генеральная уборка особенно приветствуется.

Часы удачи: с 10 до 13.00.

4 августа, воскресенье

Этот день тоже благоприятнее провести на собственном хозяйстве.

Закладывайте фундамент — это касается, как строительства, так и больших дел, от которых вы ждете больших перспектив.

Часы удачи: с 15 до 19.00.

5 августа, понедельник

Начинайте только те проекты, которые можете очень быстро закончить. Этот понедельник «умеет» затягивать дела. И то, что вы рассчитываете, сделать, к примеру, за неделю растянется едва ли не на месяц.

Не стоит сейчас иметь дел с финансовой отчетностью.

Часы удачи: с 8 до 12.00.

6 августа, вторник

Постарайтесь думать только о хорошем и общаться с добрыми людьми. Вероятны приступы хандры и сплина. Если их не заглушить «противоядием» в виде ярких приятных впечатлений, грустное настроение затянет на несколько дней.

Часы удачи: c 17 до 20.00.

7 августа, среда

Луна в Скорпионе и это добавит суеты, раздражения. Не планируйте глобальных мероприятий, а предпочтите занятия, не требующие внимания, логики и особого усердия.

Не рискуйте и, по возможности, не отправляйтесь в поездки.

Часы удачи: с 16 до 19.00.

8 августа, четверг

Весьма удачный день. Но чтобы «закрепить» везение, лучше приступить к новым делам в первой половине дня. Вторую же оставляем на завершение того, что уже начато.

Часы удачи: с 8 до 16.00.

9 августа, пятница

День под знаком разрушения. Не стоит ждать от него особых чудес. Берегите себя и близких. Отложите большие события.

Впрочем, если надо разорвать с кем-то связи, заняться сносом строений — вперед!

Часы удачи: с 17 до 18.00.

10 августа, суббота

Сегодня стоит отказаться от общественного в пользу личного. Никакой работы, все внимание домашним и близким. Это общение будет иметь судьбоносное значение. Если вы

хотите добрых семейных отношений, не пренебрегайте им!

Часы удачи: с 10 до 13.00.

11 августа, воскресенье

Увы, фэн-шуй несет сегодня запреты на активные действия. Самое благоразумное — покопаться в огороде, заняться хозяйственными хлопотами, полноценно отдохнуть.

В этот день хорошо мечтать, составлять детальные планы на ближайшее будущее.

Часы удачи: с 8 до 10.00.

12 августа, понедельник

Один из самых тревожных и напряженных дней. По возможности, его лучше провести дома.

Если же не получится, удвойте внимание. Занятия выбирайте привычные и не требующие особой концентрации.

Часы удачи: с 10 до 12.00.

13 августа, вторник

Приступайте к делам, от которых вы ждете развития, расширения, долгосрочности.

Особенно здорово, заводить в этот день друзей. Благоприятный период для начала строительства. День подходит и для зачатия.

Часы удачи: с 10 до 15.00.

14 августа, среда

Новым делам — категорическое нет. Чтобы встать на новый путь, надо завершить сначала то, что уже начато. Благоприятно общаться с друзьями, близкими и заниматься своим здоровьем.

Часы удачи: с 14 до 17.00.

15 августа, четверг

Не лучший день для больших дел, рассчитанных на продолжительное время. А вот для систематизации, для того, чтобы расставить все «по полочкам» - самое то. Разберите документы, бумаги, наведите порядок в столе.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

16 августа, пятница

Опять же стоит повременить с глобальными проектами. Не благоприятно обращаться с просьбами, особенно к начальству, что-то просить.

Наиболее подходящее занятие на этот день — отдых и ни к чему не обязывающие встречи с друзьями.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

17 августа, суббота

День благоприятен для большинства начинаний. Уделите повышенное внимания домашним делам. В том числе тем, что связаны с заготовками и с садово-огородными хлопотами.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

18 августа, воскресенье

Отличный день. Фэн-шуй благоволит делам, связанным с семьей, со строительством, со всем, что направлено на созидание и преумножение.

Не стоит в сейчас посещать места с отрицательной энергетикой — больницы и кладбища.

Часы удачи: с 8.00 до 17.00.

19 августа, понедельника

Едва ли не лучший день всего месяца. Планируйте самые сложные и заковыристые дела.

Хорошо приниматься за те проекты, которыми вы предполагаете заниматься продолжительное время.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

20 августа, вторник

День соблазнов, расточительства. Сегодня можно оступиться так, что придется долго бороться с последствиями. Поэтому постарайтесь взвешивать каждый шаг и каждое слово. Откажитесь от излишеств.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

21 августа, среда

Нейтральный день. Он не несет особых запретов. Но и удачным его тоже не назовешь. Предпочтите привычные несложные дела.

Благоприятно сделать что-то для оздоровления своего организма. Подходят процедуры по удалению и по омоложению.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

22 августа, четверг

Приступайте к задуманному только лишь в том случае, если уверены в своей правоте и в успехе на сто процентов. Если есть хоть малейшие риски, отложите дела.

Не подходящее время для судебных тяжб.

Часы удачи: с 14.00 до 20.00.

23 августа, пятница

Не планируйте сегодня финансовые траты, а также судьбоносные дела, особенно те, что рассчитаны на годы. А вот для романтических встреч и проведения массовых мероприятий — хороший период.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00.

24 августа, суббота

День под знаком разрушения. Увы, созидать сейчас не получится. Зато для того, чтобы завершить отношения, разорвать тяготящие связи - самое время. Крайне нежелательно затевать ссоры.

Часы удачи: с 15.00 до 17.00.

25 августа, воскресенье.

Приступайте к тем занятиям, что предполагают рост, расширение, преумножение. Благоприятно заниматься строительством, посадками растений, сада. Хорошо начинать обучение, а также приступать к матримониальным хлопотам.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

26 августа, понедельник

Начало недели напряженное, нервозное. Тут не до важных дел, сохранить бы силы до конца дней. Особенно утомительной выдастся первая половина дня.

Берегите здоровье и не переутомляйтесь.

Часы удачи: с 16.00 до 18.00.

27 августа, вторник

Важные дела откладываем. А сейчас уделяем время подготовке, планированию, переговорам. Залог успеха завтрашнего дня — в сегодняшних хлопотах.

Благоприятно начинать обучение чему-то новому.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

28 августа, среда

Позаботьтесь о том, чтобы все долги были отданы, а все дела доделаны — без этого не будет движения вперед.

День категорически не подходит для новых знакомств, а также для романтических отношений.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

29 августа, четверг

Поворотный момент! Идеален для того, чтобы изменить свою судьбу. Чтобы для того, чтобы избавиться от вредных привычек, или, напротив, чтобы завести укоренить в своей жизни полезные правила.

Часы удачи: с 13.00 до 20.00.

30 августа, пятница

Не стоит злоупотреблять едой и алкоголем. Лучше, чтобы этот день не слишком отличался от других. Не проявляйте особой активности. Привычные дела и привычное окружение — вот залог успеха этой пятницы.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

31 августа, суббота

Откажитесь от поездок, переездов и перемены места работы.

В то же время благоприятно заниматься строительством, физическими нагрузками, а также проходить процедуры по омоложению.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.