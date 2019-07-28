Фэн-шуй август 2019: благоприятные и неблагоприятные даты
1 августа, четверг
За сложные дела возьмитесь в первой половине дня. Но не переусердствуйте: энергия сейчас на одном из самых низких показателей. Постарайтесь доставить себе радость и подпитать свои жизненные силы.
Часы удачи: с 10 до 14
2 августа, пятница
Будьте осторожны в общении. Реакции людей сейчас непредсказуемы: вполне безобидные шутки и фразы могут вызвать бурю эмоций. Как тут не вспомнить фразу, что «молчание золото»?
Часы удачи: с 12 до 17.00.
3 августа, суббота
Этот день благоразумнее провести дома: путешествие не сулит особой удачи. Посвятите время хозяйственным хлопотам. Кстати, генеральная уборка особенно приветствуется.
Часы удачи: с 10 до 13.00.
4 августа, воскресенье
Этот день тоже благоприятнее провести на собственном хозяйстве.
Закладывайте фундамент — это касается, как строительства, так и больших дел, от которых вы ждете больших перспектив.
Часы удачи: с 15 до 19.00.
5 августа, понедельник
Начинайте только те проекты, которые можете очень быстро закончить. Этот понедельник «умеет» затягивать дела. И то, что вы рассчитываете, сделать, к примеру, за неделю растянется едва ли не на месяц.
Не стоит сейчас иметь дел с финансовой отчетностью.
Часы удачи: с 8 до 12.00.
6 августа, вторник
Постарайтесь думать только о хорошем и общаться с добрыми людьми. Вероятны приступы хандры и сплина. Если их не заглушить «противоядием» в виде ярких приятных впечатлений, грустное настроение затянет на несколько дней.
Часы удачи: c 17 до 20.00.
7 августа, среда
Луна в Скорпионе и это добавит суеты, раздражения. Не планируйте глобальных мероприятий, а предпочтите занятия, не требующие внимания, логики и особого усердия.
Не рискуйте и, по возможности, не отправляйтесь в поездки.
Часы удачи: с 16 до 19.00.
8 августа, четверг
Весьма удачный день. Но чтобы «закрепить» везение, лучше приступить к новым делам в первой половине дня. Вторую же оставляем на завершение того, что уже начато.
Часы удачи: с 8 до 16.00.
9 августа, пятница
День под знаком разрушения. Не стоит ждать от него особых чудес. Берегите себя и близких. Отложите большие события.
Впрочем, если надо разорвать с кем-то связи, заняться сносом строений — вперед!
Часы удачи: с 17 до 18.00.
10 августа, суббота
Сегодня стоит отказаться от общественного в пользу личного. Никакой работы, все внимание домашним и близким. Это общение будет иметь судьбоносное значение. Если вы
хотите добрых семейных отношений, не пренебрегайте им!
Часы удачи: с 10 до 13.00.
11 августа, воскресенье
Увы, фэн-шуй несет сегодня запреты на активные действия. Самое благоразумное — покопаться в огороде, заняться хозяйственными хлопотами, полноценно отдохнуть.
В этот день хорошо мечтать, составлять детальные планы на ближайшее будущее.
Часы удачи: с 8 до 10.00.
12 августа, понедельник
Один из самых тревожных и напряженных дней. По возможности, его лучше провести дома.
Если же не получится, удвойте внимание. Занятия выбирайте привычные и не требующие особой концентрации.
Часы удачи: с 10 до 12.00.
13 августа, вторник
Приступайте к делам, от которых вы ждете развития, расширения, долгосрочности.
Особенно здорово, заводить в этот день друзей. Благоприятный период для начала строительства. День подходит и для зачатия.
Часы удачи: с 10 до 15.00.
14 августа, среда
Новым делам — категорическое нет. Чтобы встать на новый путь, надо завершить сначала то, что уже начато. Благоприятно общаться с друзьями, близкими и заниматься своим здоровьем.
Часы удачи: с 14 до 17.00.
15 августа, четверг
Не лучший день для больших дел, рассчитанных на продолжительное время. А вот для систематизации, для того, чтобы расставить все «по полочкам» - самое то. Разберите документы, бумаги, наведите порядок в столе.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
16 августа, пятница
Опять же стоит повременить с глобальными проектами. Не благоприятно обращаться с просьбами, особенно к начальству, что-то просить.
Наиболее подходящее занятие на этот день — отдых и ни к чему не обязывающие встречи с друзьями.
Часы удачи: с 16.00 до 20.00.
17 августа, суббота
День благоприятен для большинства начинаний. Уделите повышенное внимания домашним делам. В том числе тем, что связаны с заготовками и с садово-огородными хлопотами.
Часы удачи: с 10.00 до 14.00.
18 августа, воскресенье
Отличный день. Фэн-шуй благоволит делам, связанным с семьей, со строительством, со всем, что направлено на созидание и преумножение.
Не стоит в сейчас посещать места с отрицательной энергетикой — больницы и кладбища.
Часы удачи: с 8.00 до 17.00.
19 августа, понедельника
Едва ли не лучший день всего месяца. Планируйте самые сложные и заковыристые дела.
Хорошо приниматься за те проекты, которыми вы предполагаете заниматься продолжительное время.
Часы удачи: с 12.00 до 18.00.
20 августа, вторник
День соблазнов, расточительства. Сегодня можно оступиться так, что придется долго бороться с последствиями. Поэтому постарайтесь взвешивать каждый шаг и каждое слово. Откажитесь от излишеств.
Часы удачи: с 12.00 до 16.00.
21 августа, среда
Нейтральный день. Он не несет особых запретов. Но и удачным его тоже не назовешь. Предпочтите привычные несложные дела.
Благоприятно сделать что-то для оздоровления своего организма. Подходят процедуры по удалению и по омоложению.
Часы удачи: с 12.00 до 16.00.
22 августа, четверг
Приступайте к задуманному только лишь в том случае, если уверены в своей правоте и в успехе на сто процентов. Если есть хоть малейшие риски, отложите дела.
Не подходящее время для судебных тяжб.
Часы удачи: с 14.00 до 20.00.
23 августа, пятница
Не планируйте сегодня финансовые траты, а также судьбоносные дела, особенно те, что рассчитаны на годы. А вот для романтических встреч и проведения массовых мероприятий — хороший период.
Часы удачи: с 8.00 до 11.00.
24 августа, суббота
День под знаком разрушения. Увы, созидать сейчас не получится. Зато для того, чтобы завершить отношения, разорвать тяготящие связи - самое время. Крайне нежелательно затевать ссоры.
Часы удачи: с 15.00 до 17.00.
25 августа, воскресенье.
Приступайте к тем занятиям, что предполагают рост, расширение, преумножение. Благоприятно заниматься строительством, посадками растений, сада. Хорошо начинать обучение, а также приступать к матримониальным хлопотам.
Часы удачи: с 12.00 до 15.00.
26 августа, понедельник
Начало недели напряженное, нервозное. Тут не до важных дел, сохранить бы силы до конца дней. Особенно утомительной выдастся первая половина дня.
Берегите здоровье и не переутомляйтесь.
Часы удачи: с 16.00 до 18.00.
27 августа, вторник
Важные дела откладываем. А сейчас уделяем время подготовке, планированию, переговорам. Залог успеха завтрашнего дня — в сегодняшних хлопотах.
Благоприятно начинать обучение чему-то новому.
Часы удачи: с 10.00 до 14.00.
28 августа, среда
Позаботьтесь о том, чтобы все долги были отданы, а все дела доделаны — без этого не будет движения вперед.
День категорически не подходит для новых знакомств, а также для романтических отношений.
Часы удачи: с 15.00 до 18.00.
29 августа, четверг
Поворотный момент! Идеален для того, чтобы изменить свою судьбу. Чтобы для того, чтобы избавиться от вредных привычек, или, напротив, чтобы завести укоренить в своей жизни полезные правила.
Часы удачи: с 13.00 до 20.00.
30 августа, пятница
Не стоит злоупотреблять едой и алкоголем. Лучше, чтобы этот день не слишком отличался от других. Не проявляйте особой активности. Привычные дела и привычное окружение — вот залог успеха этой пятницы.
Часы удачи: с 8.00 до 13.00.
31 августа, суббота
Откажитесь от поездок, переездов и перемены места работы.
В то же время благоприятно заниматься строительством, физическими нагрузками, а также проходить процедуры по омоложению.
Часы удачи: с 12.00 до 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU