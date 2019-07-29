Ефимова собрала полную коллекцию медалей

В Южной Корее завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Сборная России завоевала тридцать медалей, 12 из которых золотые. Так успешно на подобных соревнованиях не выступала даже сборная СССР. В общем зачете чемпионата мира Россия заняла третье место.

В заключительный день непримиримые соперницы Юлия Ефимова и Лилли Кинг в третий раз сошлись между собой на этом турнире.

Ранее на дистанции в 100 метров брассом сильнее была американка, на 200 метров борьбы толком не вышло, так как Кинг дисквалифицировали за неправильное прохождение поворота на предварительной стадии. Дистанция 50 метров во многом лотерея, что после заплыва признала и Юлия. В воскресенье получилось доплыть только до «бронзы», но расстраиваться точно не стоит.

Ефимова в Южной Корее собрала полную коллекцию медалей: золотую, серебряную и бронзовую. Юля также превзошла легендарного российского пловца Александра Попова по количеству индивидуальных золотых наград на чемпионатах мира.

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