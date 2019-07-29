2019-07-29T02:34:59+03:00
Спорт

Клинтон начал в «Динамо» с домашнего видео

Новый нападающий москвичей презентовал себя болельщикам в кровати
Георгий ШАКОВ
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Клинтон начал в «Динамо» с домашнего видеоКлинтон начал в «Динамо» с домашнего видеоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Динамо» не успело представить публике своего нового камерунского бомбардира Клинтона Н’Жье, как он угодил в громкий скандал. Москвичи заплатили за африканца около 6 миллионов евро (по данным Transfermarkt), но Клинтон начал с голов не в те ворота.

Спустя двое суток после перехода в «Динамо» футболист, используя социальные сети, неожиданно выложил видеозапись, на которой отчетливо видно, как он вступает в интимную связь с неизвестной девушкой. Видео футболист быстро удалил, однако оно мгновенно разлетелось по интернету и стало вирусным. Н’Жье несколько часов прожил в статусе самого популярного игрока в мире.

Позже африканец объяснил, что очень много выпил после подписания контракта с «Динамо». Во время интимного процесса хотел прочитать сообщения, но промахнулся и нажал другую кнопку…

Это далеко не первый громкий скандал в карьере нападающего. В прошлом году перед важным матчем сборной его застали в номере с двумя девушками, а через месяц уже во Франции у него обнаружили поддельные автомобильные права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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