Убийца молодой матери на детской площадке в Раменском: Я из ревности ее убил. Она изменяла

Стали известны подробности громкого убийства 25 июля в Раменском на детской площадке. Вчера 38-летний Артем Шустов приехал на детскую площадку во дворе жилого дома на Лесной улице. Там как раз разгар детского веселья, мальчики и девочки катаются на качелях, а мамы сидят на лавочках и болтают о чем-то своем. Одна сидела только 26-летняя Наталья Басова. Ее 5-летняя дочка тоже играла. Как вдруг появившийся крепкий Артем Шустов в темном костюме и кепке, закрывающей глаза, подошел к Наталье. Достал из кармана куртки нож и стал хлоднокровно наносить удары в область сердца, шеи, живота.

- Было более 20 ножевых ранений. После убийства мужчина скрылся, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

Убийство произошло на этой детской площадке в Раменском.

Мамочки в шоке стали хватать своих детей и убегать, а Наталья Басова упала на асфальт и скончалась от потери крови, не дождавшись медиков. Всю эту страшную картину видела и ее малолетняя дочка. Шокированную девочку увезли в больницу. Сейчас она у сестры погибшей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722326" frameborder="0"></iframe> В подмосковном Раменском произошло убийство.

А сам Шустов положил нож обратно в карман, прыгнул в каршеринговую машину и поехал в Ногинск. Там он бросил машину и попытался скрыться в одном из подмосковных лесов. Полицейские обнаружили машину, после чего организовали четкий план задержания убийцы. Сотрудники ДПС заметили похожего мужчину, его одежда была вывернута наизнанку. Видимо, пытался остаться неузнаваемым. Но его задержали. При себе у мужчины был охотничий нож со следами крови. При досмотре квартиры Шустова в Ногинске полицейские нашли еще два метательных ножа и следы крови. Известно, что он был ранее судим.

- Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском городском округе задержан. Им оказался 38-летний знакомый потерпевшей. На допросе мужчина сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах, совершенного им убийства, пояснив, что преступление совершено из ревности. Он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

На допросе мужчина сказал, что с Натальей у них были отношения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/722404" frameborder="0"></iframe> Допрос убийцы девушки на детской площадке в Раменском.

- Я из ревности убил человека. Свою девушку Наталью. Она изменяла, - сказал подозреваемый.

- Вы давно знакомы? - уточнил следователь.

- Год.

- А как все произошло?

- Я ее встретил, она меня оскорбила. У меня всегда нож с собой (большой черный).

- Ранее судим?

- Погашена судимость.

Последнее время Наталья Басова даже в соцсетях была не сильно активна, скрывала фотографии. Избегала встречи с Шустовым. Работала Наталья в больнице и подрабатывала в детском садике. Жила в съемной квартире на Лесной улице вместе с 5-летней дочкой и подружкой.

Подозреваемый в убийстве задержан

- Я в шоке. Это моя знакомая Наталья, мы с ней работали вместе в детском садике. Знаю, что она одна растила девочку. Жалко. Очень жестокое убийство. Наталья была очень красивая, к ней приезжал ревнивый любовник. Они были в отношениях долгое время, но он замуж ее не звал. Часто ссорились. Наверное, это стало причиной, - говорила ранее "Комсомольской правде" Елена Некрасова, коллега погибшей.

Следователи выяснили, что задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия. Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершенному в 2014 году в Крыму убийстве девушки.

Последнее время Наталья Басова даже в соцсетях была не сильно активна, скрывала фотографииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, планируется назначено психолого-психиатрической. Сегодня следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722405" frameborder="0"></iframe> Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке г. Раменское. Комментарий.

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