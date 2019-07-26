2019-07-26T12:51:53+03:00
Спорт

Голландскую бегунью, которая готовилась к чемпионату мира, полиция арестовала с 50 кг наркотиков

У нее обнаружили метамфетамин и экстази
Георгий ШАКОВ
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Мадия Гафур имеет пакистанские корниМадия Гафур имеет пакистанские корниФото: ТАСС
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Издание Dutch News информирует, что легкоатлетка из Нидерландов Мадия Гафур была арестована в Германии с 50 килограммами метамфетамина и экстази. Общая стоимость контрабанды оценивается в 2 миллиона евро. Резонансное задержание произошло ещё в середине июня, однако в прессу информация попала только сейчас.

26-летняя спортсменка специализируется на дистанции в 400 метров, выступала и в рамках спринтерских забегов. Представительница Нидерландов никогда не входила в беговую элиту, но была одной из сильнейших в своей стране и постоянно отбиралась на крупные соревнования. В частности, выступала на чемпионате мира в Москве в 2013 году, стала частью сборной на Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Мадия Гафур имеет пакистанские корни. Её дедушка относил себя к белуджи - иранскому народу с традиционной кочевой культурой. Гафур - первая спортсменка с корнями белуджского народа, принявшая участие в Олимпиаде.

Пока дальнейшая судьба девушки неизвестна. Более месяца её местонахождение никем не афишировалось. Последний старт Гафур провела 15 июня в Марокко. В финальном забеге представительница Нидерландов заняла восьмое место.

Гафур уже предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. В данный момент спортсменка содержится в Германии. Девушку задержали на таможне для стандартной проверки. Гафур ответила, что не имеет при себе ценностей и наличных, превышающих сумму в 10 тысяч евро. Сотрудники таможни нашли у девушки несколько коробок. Спортсменка пыталась обмануть проверяющих, рассказывая о том, что везёт большое количество обуви, но в итоге были найдены сумки, завёрнутые в фольгу, а в них запрещённые наркотические вещества. Предполагается, что Гафур планировала провезти экстази и метамфетамин из Нидерландов в Германию.

Ранее Гафур квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре, но, скорее всего, её спортивная карьера завершена. Пресс-служба Союза легкой атлетики Нидерландов выпустила официальное заявление по этому поводу:

«Все обеспокоены и шокированы. Если обвинения в контрабанде подтвердятся, то для Гафур это будет означать окончание спортивной карьеры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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