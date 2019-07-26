«Аэрофлот» улучшил свои позиции в топ-20 ведущих авиакомпаний мира

«Аэрофлот» укрепил свои позиции в первой двадцатке ведущих авиакомпаний планеты: в авторитетном рейтинге «Лидирующие авиационные группы» российский перевозчик поднялся сразу на два пункта по сравнению с прошлым годом. Рейтинг ежегодно составляется британским Airline Busines — ведущим бизнес-изданием в отрасли авиаперевозок.

В 2018 году группа «Аэрофлот» перевезла более 55,7 миллионов пассажиров. Увеличившееся число клиентов позволило компании подняться на 18-ю строчку престижного авиационного рейтинга. В то же время по основному производственному показателю — пассажирообороту - «Аэрофлот» занимает в рейтинге 16-е место, улучшив прошлогодние результаты на 9,9%. Одновременно российский авиаперевозчик подтвердил свои высокие позиции в Топ-5 крупнейших авиагрупп Европы среди традиционных перевозчиков.

Как следует из данных рейтинга, существенный рывок в 2018 году сделала авиакомпания «Победа». Отечественный лоукостер, являющийся «дочкой» «Аэрофлота», стал рекордсменом мирового Топ-100, показав беспрецедентный взлет по темпам роста. За год «Победа» увеличила пассажиропоток на 56,8% - достичь таких результатов пока не удавалось никому в мировой авиации. Этот же показатель ранее позволил российской низкобюджетной авиакомпании занять первое место среди всех европейских лоукостеров в рейтинге мирового аналитического центра CAPА.

- Безоговорочное лидерство «Победы» в рейтингах по динамике роста пассажиропотока достигнуто благодаря высочайшей востребованности низкобюджетных авиаперевозок в России, - прокомментировали итоги рейтинга в авиакомпании «Аэрофлот». - «Победа» — бессменный ценовой лидер среди российских авиакомпаний. По признанию крупнейших метапоисковиков, «Победа» не только предлагает самые низкие цены, но и оказывает существенное влияние на снижение тарифов всех авиаперевозчиков, работающих с лоукостером на одном маршруте.

Как отмечают в авиакомпании, благодаря доступным тарифам «Победа» может похвастаться самой высокой загрузкой регулярных рейсов в России. Если в прошлом году самолеты лоукостера были заполнены пассажирами в среднем на 94%, то сейчас загрузка на большинстве рейсов составляет 100%.