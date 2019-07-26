2019-07-26T15:30:18+03:00
Умные вещи

Названы лучшие фото, снятые на айфон. Среди призеров конкурса оказалась россиянка

Гран-при конкурса получила девушка из Италии [фото]
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Полный список призеров можно посмотреть на сайте конкурсаПолный список призеров можно посмотреть на сайте конкурса
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26 июля в Нью-Йорке завершился конкурс iPhone Photography Awards. Это своеобразное соревнование фотографов, которые запечатлевают мир вокруг себя на Iphone. Причем, все фотографии сделаны на совершенно разные модели телефона: от iPhone SE до iPhone XR и iPhone XS Max.

В этом году конкурсантов было предостаточно. За звание лучшего боролись фотографы из более чем 140 стран. Особенно приятно, что представители России не только приняли участие в таком масштабном событии, но и оказались в списке призеров.

Однако гран-при конкурса все же досталось итальянке Габриелле Чиглиано. Надо сказать, что её экзотическое фото из Занзибара действительно достойно внимания. Девушка запечатлела на свой телефон детей, которых едва ли знала. Они даже говорили на разных языках. Но и это не стало преградой для того, чтобы сделать такой вдохновенный снимок.

- Эти дети говорили своими глазами. Одна из самых красивых вещей, которые я видела в своей жизни. – написала Габриелла. Впоследствии девушка назвала свою фотографию «Старшая сестра».

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Занзибар
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Помимо гран-при судьи также определили еще трех призеров конкурса.

Первое место занял Диого Лаге из Португалии. Он запечатлел обычный португальский пляж с его особой атмосферой и полосатыми палатками, которые нередко встречаются на таких пляжах. А человек в полосатой сорочке добавляет снимку еще больший полосатый калорит.

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Португалия
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А вот серебро конкурса как раз досталось россиянке Юлии Ибраевой. Её композиция под названием «Кина не будет» также поразила жюри своей эстетикой. Фото было сделано в Италии, в жаркий летний день. Юлия решила сбежать от римской жары в пакр Боргезе и посмотреть там фильм. Однако неожиданно пошел дождь. Посмотреть кино не удалось, зато получилось сделать много хороших снимков.

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Италия
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Тройку лидеров замкнул Пенд Хао из Китая. Он продемонстрировал судьям фотографию, сделанную в пустыне Невада, США

- Я стоял на мосту и увидел двух людей, потерявшихся в песчаной буре, но через некоторое время появилось что-то очень особенное, огромный серебряный шар, так описывает свое фото сам создатель.

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США
294 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Полный список призеров можно посмотреть на сайте конкурса.

isanhsuehisanhsueh
Пейзажи
44 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
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Животные
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ИСТОЧНИК KP.RU

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