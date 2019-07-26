2019-07-26T15:32:32+03:00
Политика

Шойгу принял нового министра обороны Молдавии

Павел Войку назвал Россию надёжным союзником
Виктор БАРАНЕЦ
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Войку выразил благодарность руководству РФ «за оказанную помощь в деблокации политического кризиса, который был в Молдове в начале июня»Войку выразил благодарность руководству РФ «за оказанную помощь в деблокации политического кризиса, который был в Молдове в начале июня»Фото: Facebook
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Любопытные моменты проявляются в последнее время в отношениях Москвы и Кишинева. После развала Советского Союза эти отношения складывались очень непросто: Молдавия «отворачивалась» от России, ориентируясь на Евросоюз и Румынию. Хотя продолжала охотно торговать с Россией сельхозпродукцией и присылать своих граждан к нам на заработки.

Ситуация стала заметно меняться после того, как республику возглавил Игорь Додон. Это подтвердили и его недавние визиты в нашу столицу, и его заявления во время встреч с президентом России Владимиром Путиным. Додон высказывался за укрепление сотрудничества Молдавии и России по многим направлениям - политическим, экономическим, военным. Похоже, что Кишинев намерен переходить от слов к делу. Это подтверждает и визит нового министра обороны Молдавии Павла Войку в Москву, где он встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Открывая встречу, глава российского военного ведомства сказал, в частности: «Надеюсь на конструктивный диалог. А самое главное – на решение тех вопросов, которые касаются безопасности Молдавии и России, нашего сотрудничества в военной и в военно-технической сфере. А те контакты и отношения, которые были заложены ранее, будут нами продолжены». Войку в ответ сделал немало интересных и многозначительных заявлений. Например, вот таких:

«Россия является надёжным союзником для республики Молдова. Для нас это очень важно. И на сегодняшний день для нас тоже важно сохранить стабильность и крепить дружеские отношения со всеми странами, а не дружить с кем-то против кого-то».

Войку выразил благодарность руководству РФ «за оказанную помощь в деблокации политического кризиса, который был в Молдове в начале июня». И отметил при этом, что Россия стала первой страной, которая признала нынешнее руководство правительства Молдавии «и тем самым ещё раз доказала, что является надёжным союзником для республики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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