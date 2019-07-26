2019-07-26T15:50:25+03:00
Общество

Эксперт о претензиях депутата Госдумы к высокой стоимости авиабилетов: «Пусть летают эконом-классом - будут ближе к народу»

Народный избранник от Свердловской области Андрей Альшевских возмутился тарифом на перелет Москва-Екатеринбург в 100 тысяч рублей
Ксения БОГДАНОВА
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Эксперт авиационной отрасли Роман Гусаров назвал неточной информацию о стоимости авиабилетов, озвученной в СМИ депутатом Госдумы Андреем Альшевских. Ранее избранник от Свердловской области пожаловался на слишком высокие корпоративные тарифы «Аэрофлота». По словам депутата, еще месяц назад он летал из Москвы в Екатеринбург за 15-20 тысяч рублей. Теперь же, по словам парламентария, этот же перелет обходится ему в 100-120 тысяч рублей. Посетовав, что с такими ценами смета на перелеты народных избранников существенно вырастет, Андрей Альшевских призвал комитет Госдумы по регламенту и контролю разобраться с ценообразованием и пересмотреть условия сотрудничества с крупнейшим авиаперевозчиком России.

- Честно говоря, первое, что мне пришло в голову, — этот депутат, как унтер-офицерская вдова, сам себя выпорол, в очередной раз продемонстрировав, как же далеки народные избранники от чаяний народа, - сообщил Роман Гусаров «Известиям».

Авиаэксперт назвал озвученные депутатом цены в 100-120 тысяч рублей за билет нереальными и добавил, что они никак не могут относиться к эконом-классу. По мнению Гусарова, публичное выступление Альшевских не имеет ничего общего с желанием сэкономить бюджетные средства: таким образом депутат Госдумы просто пытается получить скидку на корпоративные перелеты.

- Если эти цены на самом деле он видел, то это однозначно может относиться только к бизнес-классу, и то вряд ли я поверю, что бизнес-класс в Екатеринбург может столько стоить, - считает Гусаров. - Если он действительно хочет сэкономить национальные, народные деньги, и вообще депутаты хотят, может, приняли бы закон о том, что депутатам запрещается летать бизнес-классом? Пусть летают экономом, будут ближе к народу и сэкономят огромные деньги.

К слову, на сайте «Аэрофлота» билеты из Москвы в Екатеринбург на ближайшие дни можно купить значительно дешевле той суммы, которая возмутила депутата Госдумы. Так, место в салоне эконом-класса стоит чуть более 7 тысяч рублей. Да и бизнес-класс обойдется в два раза ниже названной парламетарием стоимости — около 50 тысяч рублей в один конец. Кроме того, по информации авиакомпании, депутатам предоставляются специальные тарифы со скидкой при условии, что билеты покупаются заранее.

- Что касается ценообразования, то, конечно же, оно происходит динамически, на рыночной основе. Когда спрос низкий, цена низкая, - отмечает Роман Гусаров. - Спрос высокий (сейчас лето) — цена начинает расти. Чем ближе к вылету, тем меньше билетов осталось, тем выше цена. Но она, конечно же, не растет до бесконечности и не может улететь в космос. Таким образом происходит ценообразование во всем мире.

Как отмечают в «Аэрофлоте», в 2018 году из-за подорожавшего керосина дополнительные расходы авиакомпании составили 48 млрд рублей. Однако авиаперевозчик не стал перекладывать эти затраты на пассажиров — около 70-80% билетов на рейсах реализуется по ценам ниже экономически обоснованных. Рост цен на билеты в эконом-классе удается сдерживать за счет прибыли от продаж мест в салонах бизнес-класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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