Нацпроекты становятся ближе к народу

Авторы исследования отмечают, что их задачей было не подведение итогов первого года исполнения нацпроектов, а восприятие их экспертным сообществом и средствами массовой информации, а так же возможное влияние на будущее развитие страны. Кроме того, в исследовании впервые была проанализирована роль кураторов каждого из проектов. Это дало возможность авторам сделать вывод, что наибольший отклик получают те нацпроекты, ответственные за которые чиновники занимают более активную позицию.

Рейтинг самых

Тройку лидеров по количеству упоминаний в СМИ возглавил первый вице-премьер правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов. Второе место заняла зампред по социальным вопросам Татьяна Голикова. На третьем оказался Виталий Мутко, который в кабинете Дмитрия Медведева отвечает за вопросы строительства и регионального развития. Курируемые этими тремя вице-премьерами нацпроекты также попали на первые позиции рейтинга по критерию «кассовое исполнение», иными словами по количеству потраченных средств (на конец июня этого года). «Здравоохранение» (54%), «Демография» (41,1%) и «Наука» (39,8%), которые ведет Голикова, «Жилье и городская среда» (37,7%) - Мутко, а также «Международная кооперация и экспорт» (35%) и «Малое и среднее предпринимательство» (33,1%), находящиеся в зоне ответственности Силуанова. Исполняемость еще одного нацпроекта первого зампреда – «Производительность труда и поддержка занятости» составила 17%.

Примечательно, что по одним из самых затратных нацпроектов - «Экологии» и «Безопасным и качественным автомобильным дорогам» - степень освоения бюджета оказалась невелика - 11% и 9,2%. Проекты соответственно курируют вице-премьер по вопросам АПК, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев (шестое место в рейтинге Фонда по упоминанию в СМИ) и зампред Максим Акимов (четвертое место). До 2024 года на проект, за который отвечает Гордеев, запланировано выделить 4 трлн рублей, из которых в 2019 году - 57 млрд рублей. Однако на данный момент освоено только 6,2 млрд рублей. Общий объем финансирования проекта, курируемого Акимовым, составляет еще больше - 4,8 трлн рублей. Из них 129,7 млрд запланировано потратить в этом году, но пока выделено лишь 11,9 млрд рублей.

Это вовсе не говорит о плохой работе чиновников. Графики освоения средств в рамках нацпроектов разные (например, Минтранс основные траты запланировал на второе полугодие). Поэтому судить о кассовом исполнении нацпроектов можно будет только по итогам года. «Важный промежуточный чек-пойнт для оценки хода нацпроектов – завершение 2019 года, условные «500 дней» нацпроектов (с момента провозглашения пройдет несколько больше, с момента запуска – чуть меньше)», - считает президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Эксперт также обратил внимание на то, что возникают сложности с адекватным восприятием самих проектов. «Гордеев столкнулся с проблемой экологического пессимизма при запуске мусорной реформы», - объясняет эксперт. Акимову, как полагает Виноградов, мешает исторически сложившаяся «асимметрия объема строительства, качества дорог и потраченных денег».

Критика с оптимизмом

Нашелся целый ряд нацпроектов, которые не имеют вообще никакой негативной оценки. В частности, «Демография» Голиковой и все три курируемых Силуановым проекта. Михаил Виноградов предположил, что в отличие от привычных «Здравоохранения», «Образования» и «Культуры» эти нацпроекты ориентированы на институциональные изменения – то, что раньше называлось «реформами». «Наряду с тем, как расходовать уже имеющиеся деньги, нацпроекты стали пытаться отвечать на вопрос, как на них заработать», - сказал он. При этом эксперт пришел к выводу, что положительный отклик у общественности получают проекты без социального крена, поскольку они прозрачнее для понимания. По мнению Виноградова, в них более наглядны промежуточные результаты, а практика корректировать статистику по ним еще не наработана. В пример он привел сферу экспорта и производительности труда, исполнение задач по которым «участникам рынка контролировать легче».

Но это не значит, что к новым нацпроектам у общественности не возникает вопросов. К примеру, «Демография», как считают скептики, отпугивает отсроченностью результата: целевые показатели проекта ориентированы на долгосрочную перспективу и гражданам, по сути, не ясно, когда рождаемость реально превысит смертность. Вместе с тем, авторы исследования констатируют: общество больше замечает, что в стране растет количество многодетных семей.

Объективно – в стране увеличивается доля малых и средних предприятий, которые участвуют в госзакупках (за шесть месяцев этого года – на 15,7%, до 450 млрд рублей). Но обязательно найдутся те, кто вспомнит мантру про неблагоприятную бизнес-среду. Немало тех, кто, отрицая очевидное, стоит на позиции – российские товары никогда не станут конкурентоспособными, бросая упреки в адрес проекта «Международная кооперация и экспорт», так же курируемого Антоном Силуановым. Но красноречивее всех говорят факты: в 2018 году отечественный АПК достиг исторического максимума по экспорту, выручив 25,8 млрд рублей, заняв второе место в мире по продажам зерна и установив мировой рекорд по экспорту пшеницы. Даже скучный термин, избитый с советских времен - «производительность труда» - начал приобретать положительную окраску: в регионах появляются центры занятости, учебные площадки, к процессу подключаются сами производители, заинтересованные в квалифицированном персонале.

Работа в полях

Глава Минкульта Владимир Мединский называет основными тормозами исполнения нацпроекта «Культура» (25,5%), который ведет зампред Ольга Голодец (седьмое место), затягивание конкурсных процедур и заключения контрактов на строительство и объекты культуры в регионах. Вместе с тем, россияне отмечают, что на селе появляются новые дома культуры, а музеи благодаря цифровым гидам стали доступнее и посещаемость их растет. Полным ходом идет модернизация библиотек, которые превращаются в современные технически оснащенные интеллектуальные и образовательные центры. К декабрю откроются все 110 запланированных в этом году библиотек нового поколения.

Появились и первые результаты нацпроекта «Экология». Эксперты, в частности, считают, что однозначно состоялся подпроект «Чистая страна». Осенью собираются запустить несколько электронных сервисов, с помощью которых граждане смогут не только сообщать о волнующих их экологических проблемах, но и сами контролировать реализацию проекта.

Как следует из работы Фонда «Петербургская политика», нацпроекты стали привлекать больше внимания общественности, причем именно с точки зрения результатов и достижений. Тема постепенно становится ближе к народу. Отсюда - и многообразие оценок и выводов, зачастую противоречивых. Например, критики «Здравоохранения» считают, что на борьбу с онкологией выделяется несоизмеримо больше средств, чем на решение других, не менее насущных, проблем. Оптимисты, наоборот, приветствуют выделение крупных средств на лечение больных раком.

Михаил Виноградов объясняет наметившуюся тенденцию – то, что граждане стали больше интересоваться реализацией нацпроектов – тем, что отдельные кураторы начали эффективней взаимодействовать с населением и региональными властями. «Судя по публичной информации, здесь активнее других Силуанов, запустивший целую серию совещаний в регионах для отладки реализации нацпроектов в расчете превратить регионы в полноценных и мотивированных агентов их реализации», - уверен Виноградов. Вполне очевидно, поясняет эксперт, что без акцента на регионы есть риск «оказаться заложником поставляемых с мест статистики и отчетов, на которых сломало шею не одно поколение управленцев». Кроме того, активное сотрудничество с региональными властями «разрушает стереотип, что для решения любых вопросов в Минфине или макроэкономическом блоке правительства надо ехать в Москву, а там для федеральных начальников все регионы на одно лицо и скорее всего не выслушают и не станут вникать в детали».

Отметил Михаил Виноградов и еще один важный, особенно обозначившийся в настоящее время момент, который выявлен при исследовании активности вице-премьеров: «принципиально разное отношение как к разъяснительной работе, так и к готовности менеджеров национальных проектов отлаживать реализацию в ручном режиме». Бывают ситуации, пояснил он, когда «ручное управление необходимо сегодня, чтобы потом не заниматься им каждый день». Однако отработать методику на местах и придать импульс реализации проектов в регионах пока проявили желание не все кураторы, констатировал эксперт.

В целом, как признаются авторы исследования Фонда «Петербургская политика», они не ставили целью как таковое подведение промежуточных итогов и осмысление финансовой составляющей. Прежде всего они хотели обратить внимание на контекст и содержание национальных проектов и показать, какие вокруг них возникают коллизии.