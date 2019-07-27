Супруга убила мужа ради страховки, а покойник ожил спустя три года в Молдове

В начале августа 2019 года в Миннеаполисе, в США вынесут приговор Игорю Воротинову, которого подозревают в крупном мошенничестве, а его супругу Ирину в незаконных денежных операциях с собственностью. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, но даже если Игорь сможет ее избежать, на воле его ждет глубокая нищета – он должен возместить страховой компании миллионные убытки.

Застрахуюсь, а потом умру

Игорь Воротинов – русский эмигрант, последние 18 лет жил в США, и дела его тут шли не шатко, ни валко. То пытался заниматься бизнесом, то торговал запчастями на дядю, но кредиты, которые мужчина брал на образование сыновей, потом на покупку дома душили. А в марте 2010 года Воротинов вдруг пришел в страховую компанию за полисом. Свою жизнь он оценил в два миллиона долларов. Вполне прагматичное решение для 54-летнего мужика, постоянно жалующегося на шалящее сердце. Мол, если вдруг внезапно помру, за детей и супругу буду спокоен, они обеспечены.

А в январе 2011 году Воротинов вдруг уезжает в Минск, спустя два месяца опять возвращается в Белоруссию, а еще через месяц попадает там в больницу с инфарктом. Жена с сыном вылетают туда, чтобы его навестить, но почему-то быстро возвращаются обратно в США. Чуть позже следствие выяснит, что все это время он и супруга готовили почву для дальнейшего мошенничества.

Дальше начинается настоящий детектив. До сих пор не понятно, где пропадал пять месяцев американец с недавно перенесенным инфарктом, но в начале октября в заброшенной молдавской деревне Кожушна находят тело мужчины. В кармане паспорт Воротинова, его айфон и гостиничный ключ. Труп выглядел бомж бомжом и лежал в канаве на обочине. В Кишинев срочно вылетела супруга умершего, которая опознала мужа. Следов насильственной смерти на теле судмедэксперт не нашел, а поскольку труп почти разложился, предположил: причина смерти - сердечный приступ. Дальше никто разбираться не стал. Вдова быстро кремировала тело, и с прахом улетела в США. Там организовала похороны, куда пригласила родственников из России и друзей умершего.

Папа, ты?!

А летом следующего года старший сын Воротинова – Алкон едет на свадьбу к другу семьи в Молдову и случайно в гостях встречает живого отца. Это была еще та сцена! Старшего сына начинает мелко трясти, потом он столбенеет, видя, как отец чокается с друзьями, сам «покойник» завидев наследника, начинает материться сразу на двух языках.

О чем «усопший» думал, когда пришел на вечеринку к старым друзьям? Ну, так новых же нет, да и почти год прошел с похорон. Ну кто знал, что в Кишинев внезапно прилетит сын. Не подумал, папаша, да!

Алкон Воротинов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В общем, пришлось открыться кровинушке. Воротинов признался, что его смерть они организовали вместе матерью ради многомиллионной страховки, но сыновьям о выдуманной смерти решили не говорить. Чтоб те «не погорели» на свидетельствовании в страховой компании.

- У меня реально случилась истерика, когда я увидел отца. Живого, - потом расскажет Алкон журналистам. – Я же так убивался на похоронах, папа ведь так внезапно умер, мы и попрощаться-то толком не успели. И тут бац! – он сидит, пьет водку и смеется. У меня был шок.

Да как такое вообще возможно? Оказывается, уже на третий день после похорон, Ирина обратилась за компенсацией к страховщикам. Те, запросили документы и фотографию покойного. Но у Воротиновых было все продумано: они дали взятки и молдавским полицейским, и врачам, которые заявили, что на момент опознания в здания не было фото и видео аппаратуры. Типа, в Кишиневе – это норма. Предоставила только документы о смерти. А через несколько месяцев вдова получила 2 миллиона долларов, которые они поделили с покойником пополам. Он же все это время находился на территории Молдовы, куда через сторонние счета ему и перечислили деньги.

И Воротинов зажил в свое удовольствие: в кои веки, без кредитов и ипотек. Справил себе документы на имя Николая Патоки, снял квартиру в центре Кишинева, купил Мерседес, щедро угощал в барах друзей. Говорят, даже завел любовницу.

Когда же Алкон встретил воскресшего отца, он пообещал его не сдавать, тот же в свою очередь заявил, что поможет ему с открытием нового бизнеса.

При этом, жена и сын стали регулярно навещать «умершего» в Молдове, и старшенький даже начал побаиваться, что такая внезапная любовь к кишиневским родственникам может привлечь внимание властей. И не зря боялся. Вскоре матерью с сыном заинтересовался ФБР.

После очередной поездки к «мертвому отцу», 27 ноября того же года Ирину с сыном задержала служба таможенного и пограничного контроля США. У путешественников конфисковали личные вещи, в том числе и ноутбук, на которых нашли фото семьи, где вполне здоровый покойник позировал вместе с родственниками.

Ирину и ее сына арестовали. Сын позвонил отцу, все еще находящемуся в Молдавии, и передал телефон прокурорам. Воротинов на ходу начал врать про то, что его похитили. Он уверял спецслужбы, что его друзья из Молдавии инсценировали его смерть, после чего выкрали его и забрали все деньги от страховой компании себе. Алкон решил подыграть отцу и добавил, что похитители требовали у него выкуп. Мол, а Ирина ни о чем не знала.

«Все это было так глупо — сочинять на ходу историю собственного похищения и инсценировки смерти некими преступниками, — рассказал прокурор полиции. — Он пытался выгородить Ирину, не поставив ее в известность, а в результате добился обратного результата: женщина во всем созналась».

Арестовали и экстрадировали в США

Следствие шло больше года, Воротинова и его жену обвинили в мошенничестве. Ирина призналась, что участвовала в денежных операциях, полученных незаконным путем. В 2016 году женщину приговорили к трем годам тюрьмы. Старший сын получил три года лишения свободы условно за пособничество. Кроме того, семья должна вернуть два миллиона долларов, полученных от страховой компании.

14 ноября 2018 года Воротинова арестовали в Молдавии и экстрадировали в США. Финальное слушание и вынесение приговора пройдет в августе.

Адвокат Ирины и ее сына Мэтью Мэнки рассказал журналистам, что семье придется пожизненно расплачиваться за аферу Игоря Воротинова. Ибо большинство денег уже закончились, а компенсацию страховой никто отменять не будет. Чтобы как-то покрыть убытки, приставы забрали дом Ирины и арестовали все средства, оставшиеся на счетах. До вынесения приговора женщине пришлось переехать в субсидируемое жилье, которое выделяют нуждающимся уголовникам.

Кроме того, на фоне всех этих событиях у женщины случился рецидив онкозаболевания, ей пришлось пройти дорогостоящее лечение. Она получила инвалидность и работать дальше просто не сможет. Что касается сына, он пытался покончить жизнь самоубийством, не выдержав того позора, который лег на его плечи. И только сам Воротинов на суде заявил, что готов понести наказание, но зато потом уж точно начнет новую жизнь. Видимо, уже не с этой семьей.

Так, а что же за труп нашли в той канаве? Следствие еще разбирается. Скорей всего, это был местный бомж, которого помогли найти для аферы местные полицейские.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Случай, который уже вошел в учебники юриспруденции произошел несколько лет назад в Волгограде. Там, мужчина застраховал свою жизнь и здоровье на 16,5 млн руб. сразу в семи страховых компаниях. Выплаты по всем договорам должны были получить его друзья. Через два месяца на центральном пляже города нашли труп неизвестного мужчины. У него отсутствовали кисти рук и стопы, а лицо было сильно обезображено. Друзья застрахованного опознали клиента страховой в утонувшем и заверили, что погибший постоянно устраивал заплывы по реке. Выплаты-то друзья умершего получили, но заставили сильно усомниться в смерти волгоградца службы безопасности страховых. Сразу несколько компаний начали проверки вместе с полицией. В итоге умерший вскоре был найден у родственников в области живым и немного пьяным. В ноябре 2014 года его приговорили к трем годам заключения общего режима, а его сообщников – к двум с половиной годам.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

- Нужно понимать, что чем больше сумма, на которую страхуется клиент, тем более пристальнее страховщики в случае потери здоровья или не дай Бог! – жизни будут проверять обстоятельства, которые привели к этому. У крупных страховых в штате есть профессиональные детективы, которые активно работают со следственными органами и вполне могут найти человека и за пределами страны, - говорит адвокат Сергей Ефремченков. – Мой коллега занимался похожим случаем с двумя гражданками Молдовы, матерью и дочерью, которые застраховали свои жизни в Италии. А потом приехали домой и с помощью родственников сделали подложное свидетельство о смерти в результате ДТП. Причем делали они это так внаглую, что решили не тратиться на похороны и могилы. Вскоре они получили выплаты в размере 500 тысяч евро, однако, вскоре в Кишинев приехал итальянский детектив, который первым делом поехал на кладбище и не нашел могил. В итоге, аферистки получили реальные сроки тюрьмы.