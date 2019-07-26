Дочь президента Азербайджана поддержала Ольгу Бузову: «Ты замечательная и красивая!»

В Баку звезды поют, гуляют и отдыхают на музыкальном фестивале «Жара». В этом году артистам повезло - на улице всего 30 градусов жары, год назад было за сорок. Поэтому днём есть возможность позагорать и понежиться на пляже. С Ольгой Бузовой мы встретились у бассейна, где она принимала солнечные ванны. Пока вся страна обсуждает свежий рейтинг Forbes согласно которому Ольга Бузова заработала за минувший год больше $4 миллионов, у певицы все мысли о большом концерте, который она запланировала на ноябрь. Ольга, как и большинство ее коллег из списка Forbes удивлена, что в рейтинге не учитываются расходы звёзд. «Я ведь третий год вкладываю не только силы, но и средства в развитие карьеры», - говорит Ольга Бузова «КП».

После короткой передышки Бузова поехала на концертную площадку, где за кулисами встретилась с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Оказывается наша певица и телеведущая знакома с Алиевой. Лейла тепло поприветствовала Ольгу и отметила ее роскошный наряд: «Прекрасно выглядишь: ты замечательная и красивая!» Бузова и Алиева обнялись, обменялись новостями, Лейла рассказала Ольге о травме руки. Кстати, во время номера на песню «Водица» в Баку и наша Оля получила травму: теперь скрывает «раненную» ногу под длинными нарядами.

Дочь Ильхама Алиева, вице-президент фонда Гейдара Алиева пришла на фестиваль «Жара» с детьми. Лейла Алиева - бывшая жена организатора фестиваля «Жара» Эмина Агаларова. Экс-супруги сохранили тёплые отношения после расставания, совместно решают вопросы воспитания детей. На красной дорожке Лейла Алиева появилась с сыновьями и дочкой: нарядные Али, Микаил, Амина сопровождали маму. Лейла Алиева долго и охотно общалась с журналистами и зрителями, рассказала, что из популярных музыкантов Азербайджана ей нравятся песни Фаига Агаева. Кстати, Кристина Орбакайте рассказала «Комсомольской правде», что с удовольствием слушает песни Чингиза Мустафаева - этот музыкант представлял Азербайджан в 2019 году на конкурсе «Евровидение».

Дочь Ильхама Алиева пришла на фестиваль «Жара» с детьми.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Второй день на «Жаре» завершился музыкальным баттлом Стаса Михайлова и Григория Лепса, который мы скоро увидим на Первом канале.