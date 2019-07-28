Юлия Меньшова: Наткнулась на фотографию, которая потрясла - я на «Прямой линии» в «Комсомолке»!

Страна полюбила Меньшову благодаря ток-шоу «Я сама»: Юлия была не только ведущей, но и продюсером проекта, пользовавшегося во второй половине 90-х невероятным успехом. Чего стоит хотя бы пародия, сделанная шутниками из «О.С.П.-Студии» - в ней речь шла о мужском аналоге программы Меньшовой под названием «Я - самец!». Пародии - признак истинной популярности, к которой в 1999-м добавилась статуэтка ТЭФИ. Доказав, что, будучи наследницей знаменитых родителей, режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой, она явно не входит в число детей, на которых природа отдохнула. Юлия не стала почивать на лаврах. Она по-прежнему очень много работает и сейчас на Первом канале ведет сразу две программы - «Сегодня вечером» и «Камера. Мотор. Страна». Не забывает Юлия и о соцсетях, регулярно знакомя подписчиков в Инстаграме со своей жизнью, в том числе и семейной (Меньшова, напомним, в браке 22 года, у нее двое детей). «Фотографии для Инстаграма я, конечно, отбираю, но не слишком придирчиво, потому что считаю, что в этом вся прелесть - фиксация момента, - говорит телеведущая. - Завтра будет другой момент, а послезавтра еще...» Мы решили собрать несколько наиболее ярких и важных таких моментов, снабженных комментариями Юлии, и сделать из них юбилейный фотоальбом.

1969 год. Родители - Вера Алентова и Владимир Меньшов.

Фото: Личный архив

«Эта красотка в мини-юбке между тем уже ожидает моего появления на свет, буквально через 4 месяца. Материнская любовь - это, конечно, абсолютное чудо. И абсолютное счастье. Потому что вообще-то никто и никогда в жизни нас больше не сможет ТАК любить».

1982 год. Юлия с отцом на съемочной площадке.

Фото: Личный архив

«Заметила, что рядом с папой у меня часто пытливое выражение лица... Видимо, ищу ресурсы в мозгу, чтобы объять необъятное».

1991 год. Меньшова в роли Надежды Нарышкиной.

Фото: Личный архив

«Моя самая первая роль, сразу после института, - телевизионный фильм «Дело Сухово-Кобылина». Тогда я еще не подозревала, что в иерархии внутренних ценностей съемки в кино и сам их иллюзорный мир займут далеко не первое место, уступив место живой жизни».

1996 год. Юлия в программе «Я сама».

Фото: Личный архив

«Иногда наткнешься в интернете на фотографию, и думаешь: «Боже мой, а ведь это я!» Не то чтобы я не помню то время... И помню, и люблю. И ценю. Оно - огромная и важная часть моей жизни. Но именно глядя на фотографию, вдруг прошибает понимание, КАК ЖЕ ЭТО БЫЛО ДАВНО... Я особенно не чувствую возраста и обычно не думаю о том, что жизнь проскакивает очень быстро, летящим мимо вагоном поезда. Разве что глядя на взрослеющих своих детей. Но вот такие фотографии тоже вдруг напоминают об этом. Потому что это какая-то совсем-совсем другая Я».

1998 год. Меньшова в «Комсомолке».

Фото: Личный архив

«Мало мы в те времена фотографировались. И фотоаппарат-то не у каждого был под рукой. И вообще как-то не слишком принято было фиксировать каждый миг жизни. Но вот эта фотография, на которую я наткнулась, вдруг потрясла. Это я на «Прямой линии» в «Комсомольской правде». Вот так это выглядело тогда. Приходишь в редакцию, берешь в руки всамделишную трубку телефона: тебе звонят, и ты беседуешь. О скайпах и прочих приблудах современных помыслить было невозможно. Всего-то 20 лет назад... «

2019 год. Юлия с мужем Игорем Гординым и дочерью Таисией пришла поздравить сына Андрея Гордина и его однокурсников с окончанием Школы-студии МХТ.

Фото: Личный архив

«Первый пошел! С дипломом, дорогие брусникинцы! Бесстрашия, удачи и веры в себя, ребята! Ну и здравствуй, новая, взрослая жизнь!»