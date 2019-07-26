Поляки решили пересдать "хвосты" по истории?

В пятницу, 26 июля, польская сторона неожиданно анонсировала январское - 2020 года - событие, причём - тут же связала его с именем Российского президента. Впрочем, все по порядку...

Власти Польши, оказывается, пригласят Владимира Путина на 75-летнюю годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом, как написал сегодня сайт kp.ru, сообщил пресс-секретарь польского президента Блажей Спыхальский в эфире польского радио.

"Такое приглашение господину Путину будет направлено, поскольку, - добавил он, - освобождение лагеря советскими войсками - исторический неоспоримый факт. Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать".

Такие заявления - большой прогресс для официальной Варшавы.

Еще каких-нибудь пять лет назад глава МИД Польши Гжегож Схетына, отвечая в эфире Польского радио на вопрос: почему на 70-ю годовщину освобождения Красной Армией концлагеря в Освенциме не пригласили Президента России, сделал "выдающееся историческое открытие": "Это был Первый украинский фронт, и украинцы освобождали концлагерь в Освенциме. Там были украинские солдаты..."

Почему я вспоминаю об этом так подробно - мало ли каких глупостей наговорили за последние годы и десятилетия польские политики?

Дело в том, что российская делегация тогда все же отправилась на 70-летие освобождения концлагеря в Освенциме. Возглавлял её Сергей Иванов, который был руководителем Администрации Президента России. Ну, а мне довелось освещать этот визит.

В составе нашей делегации были узницы Освенцима - две польки уже преклонных лет, которые оказались в этом лагере, когда еще были детьми. Всю жизнь прожили в Советском Союзе и в России... Лидия Максимовна Туровская и Ксения Максимовна Ольхова, кстати - родные сёстры.

Лидия Максимовна Туровская (на фото крайняя слева, у иллюминатора самолета) и Ксения Максимовна Ольхова (в центре)Фото: Александр ГАМОВ

Пока мы летели, они вспоминали, как до осени 1944-го вместе с матерью жили в Варшаве, как их потом, перед тем, как отправить в концлагерь, с матерью разлучили. Потом собирались уничтожить, но - освободила советская армия.

Советские солдаты потом спасли их и от голода: "Мы очень хотели кушать и шли на запах еды. И пришли к советским солдатам". Потом польских девочек, которым было тогда 14 и 15 лет, вывезли в Советский Союз.

В составе российской делегации находились также и те, кто освобождал Освенцим: бойцы советской армии.

-... Если быть точным - 60-й армии Первого украинского фронта, - заметил тогда в своем заявлении, сделанном в Польше, Сергей Иванов. - Эта армия, между прочим, формировалась по ходу Великой Отечественной войны в Сибири, и именно она освобождала Освенцим...

Да, а наш самолёт тогда приземлился в Кракове, а потом, уже на машинах, мы добирались до Освенцима, где и проходили траурные мероприятия.

Меня тогда особенно резанули два момента.

Первый - ту печальную церемонию вели на трех языках: польском, английском и французском. (Может, я в чем-то ошибаюсь, но русского не было точно).

И второй момент: когда вспоминали Первый Украинский фронт - на экране крупно показывали - ну, очень важного - президента Украины Петра Порошенко (которого, разумеется, на мероприятия по случаю освобождения Освенцима обязательно пригласили): вот, мол, - спаситель Украины и всей Европы от нацизма!

Может быть, поляки - наконец - поняли всю абсурдность и глупость этой ситуации, особенно после того, как Петро получил на Украине на выборах от ворот поворот. И теперь вот в Польше, отыгрывая назад в вопросе - приглашать или не приглашать главу России на знаковое историческое событие - делают вид, собираются "пересдать хвост" по этому предмету?

Хотя... Беда в том, что они и здесь не до конца последовательны. Ещё до того, как Путина решили все же вежливо позвать на 75-летие освобождения Освенцима, стало известно - что, тем не менее, на 80-летие начала Второй Мировой Войны Польша Россию не зовёт. (Эту дату здесь будут отмечать в сентябре нынешнего года.)

Зато на это мероприятие приедут представители Германии и США. Такое более, чем странное решение Польши связано, оказывается, "с сегодняшней политической ситуацией".

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу", - так вот странно объяснился на сей счёт вице-премьер Польши Яцек Сасин, указывая "на ситуацию с Украиной".

Ну, это, господа поляки, - проблемы ваши. И они, сдаётся мне, не от большого ума и исторической памяти.

...Ну, и ещё был третий момент, который тогда, 27 января 2015-го, очень сильно задел меня за живое. Дело в том, что на это самое 70-летие российские журналисты поехали без аккредитации. Пресс-центр представлял собой длинный брезентовый сарай, в который набились несколько сотен коллег со всего мира. А "удобства" - банальные синие передвижные кабинки с гигантскими интернациональными очередями - что называется, на дворе.

Все траурные мероприятия продолжались часов пять. Каждый раз, когда я возвращался в пресс-центр, грозная польская охрана требовала от меня аккредитационную карточку. В общем - "аусвайс". И мне ничего не оставалось, как спасаться бегством. Блюстители порядка настигали меня как раз на моем рабочем месте - где лежали русские вещи и компьютер. По иронии судьбы, рядом со мной расположились немецкие коллеги, которые и защищали меня от поляков...

Когда я потом рассказал об этих злоключениях в редакции, мне друзья сказали: "Слушай, а что же ты не поддался-то польской охране? Представляешь, какой бы классный заголовок был потом в "Комсомолке" - "Наш корреспондент арестован в Освенциме".

А вообще этот "добротно", "на века"! - сработанный - благодаря известному немецкому качеству - и "хорошо"бсохранившийся концлагерь - произвёл на меня такое впечатление, что воспоминания о нем очень-очень долго потом - ну, никак не отпускали меня! И даже для нашей вкладки "Красная Звезда" - она выходит в еженедельнике "Комсомолки" - где я вёл рубрику "Великие песни", написал колонку, посвящённую "Бухенвальдскому набату".

Были там и такие строки...

... Каменные бараки. Колючая проволока. Батарея зловещих труб крематория. И - мертвая тишина. Идем молча. Каждый думает о своем. Я - о том, как моя мама ребенком жила на Украине во время фашистской оккупации, как мою бабушку Нюру немцы гоняли рыть окопы. Бабушка, надорвавшись войной, умерла в 42 года. Мама дожила до 63.

Люди мира, на минуту встаньте!

Слушайте, слушайте:

Гудит со всех сторон –

Это раздается в Бухенвальде

Колокольный звон,

Колокольный звон...