Я вырос в то счастливое время, когда максимальной санкцией за изготовление самодельного взрывного устройства был подзатыльник от участкового
Студентка приезжает домой на каникулы и кричит с порога:
- Мама, а у меня теперь есть мальчик!
- Радость моя, и где он учится?
- Ты что, ему всего два месяца!
* * *
- Доктор, у меня проблема, я не могу открываться людям.
- Расскажите поподробнее.
- Нет.
* * *
- Ужас! Открываю одну бутылку, а там приз - магнитофон. Открыл вторую - телевизор; третью - поездка в Голливуд!
- И что же в этом плохого?
- Так я же пить хотел!
* * *
Объявление:
«Продам два лома для занятий тяжелой скандинавской ходьбой».
* * *
- Ты за кого на чемпионате болеешь?
- За африканцев.
- Так Марокко, Нигерия, Тунис, Сенегал уже вылетели!
- А Франция осталась.
* * *
Сломался домофон. Трижды вызывал мастера - и трижды мне потом сообщали, что ему не открыли.
* * *
- Ну вот, они вначале цену ставят небольшую, но когда ты подсядешь, начинают накручивать и накручивать - знают, сволочи, что ты уже не соскочишь, и трамбуют тебя ценой как хотят.
- М-да, наркодилеры - те еще гады.
- Какие на фиг наркодилеры?! Я про операторов мобильной связи говорю!
* * *
- Помнишь, я желала всем бюрократам гореть в аду?
- Ну?
- Я передумала. Их нужно направлять в рай. Но чтобы на входе у них документы не принимали, и отправляли справки дособирать!
* * *
Есть ложь, есть гнусная ложь и есть «Я ничего не нажимала, оно само!».
ИСТОЧНИК KP.RU