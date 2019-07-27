Я вырос в то счастливое время, когда максимальной санкцией за ­изготовление самодельного взрывного устройства был подзатыльник от участкового

Студентка приезжает домой на каникулы и кричит с порога:

- Мама, а у меня теперь есть мальчик!

- Радость моя, и где он учится?

- Ты что, ему всего два месяца!

* * *

- Доктор, у меня проблема, я не могу открываться людям.

- Расскажите поподробнее.

- Нет.

* * *

- Ужас! Открываю одну бутылку, а там приз - магнитофон. Открыл вторую - телевизор; третью - поездка в Голливуд!

- И что же в этом плохого?

- Так я же пить хотел!

* * *

Объявление:

«Продам два лома для занятий тяжелой скандинавской ходьбой».

* * *

- Ты за кого на чемпионате болеешь?

- За африканцев.

- Так Марокко, Нигерия, Тунис, Сенегал уже вылетели!

- А Франция осталась.

* * *

Сломался домофон. Трижды вызывал мастера - и трижды мне потом сообщали, что ему не открыли.

* * *

- Ну вот, они вначале цену ставят небольшую, но когда ты подсядешь, начинают накручивать и накручивать - знают, сволочи, что ты уже не соскочишь, и трамбуют тебя ценой как хотят.

- М-да, наркодилеры - те еще гады.

- Какие на фиг наркодилеры?! Я про операторов мобильной связи говорю!

* * *

- Помнишь, я желала всем бюрократам гореть в аду?

- Ну?

- Я передумала. Их нужно направлять в рай. Но чтобы на входе у них документы не принимали, и отправляли справки дособирать!

* * *

Есть ложь, есть гнусная ложь и есть «Я ничего не нажимала, оно само!».