2019-07-27T00:22:28+03:00
Анекдоты

Я вырос в то счастливое время, когда максимальной санкцией за ­изготовление самодельного взрывного устройства был подзатыльник от участкового

Поделиться:
Изменить размер текста:

Студентка приезжает домой на каникулы и кричит с порога:

- Мама, а у меня теперь есть мальчик!

- Радость моя, и где он учится?

- Ты что, ему всего два месяца!

* * *

- Доктор, у меня проблема, я не могу открываться людям.

- Расскажите поподробнее.

- Нет.

* * *

- Ужас! Открываю одну бутылку, а там приз - магнитофон. Открыл вторую - телевизор; третью - поездка в Голливуд!

- И что же в этом плохого?

- Так я же пить хотел!

* * *

Объявление:

«Продам два лома для занятий тяжелой скандинавской ходьбой».

* * *

- Ты за кого на чемпионате болеешь?

- За африканцев.

- Так Марокко, Нигерия, Тунис, Сенегал уже вылетели!

- А Франция осталась.

* * *

Сломался домофон. Трижды вызывал мастера - и трижды мне потом сообщали, что ему не открыли.

* * *

- Ну вот, они вначале цену ставят небольшую, но когда ты подсядешь, начинают накручивать и накручивать - знают, сволочи, что ты уже не соскочишь, и трамбуют тебя ценой как хотят.

- М-да, наркодилеры - те еще гады.

- Какие на фиг наркодилеры?! Я про операторов мобильной связи говорю!

* * *

- Помнишь, я желала всем бюрократам гореть в аду?

- Ну?

- Я передумала. Их нужно направлять в рай. Но чтобы на входе у них документы не принимали, и отправляли справки дособирать!

* * *

Есть ложь, есть гнусная ложь и есть «Я ничего не нажимала, оно само!».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ФБР обнаружило при обыске мужское тело с пришитой женской головой
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
Главу Стратегического командования ВС США обвинили в сексуальных домогательствах
Украинки устроили "голый" флешмоб в ответ на оскорбление запорожского чиновника
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Умерла Татьяна Анофриева, заслуженная артистка России
Россия провела пуск межконтинентальной ракеты с полигона Капустин Яр
В МИД России прокомментировали обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева
Новак: Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ 100 и МС-21
Трамп пригрозил ответными мерами из-за введения Парижем цифрового налога для компаний из США
В WhatsApp появятся новые функции
Трамп: отношения Google и Китая могут вызвать обеспокоенность нацбезопасности США
МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа
Минобороны опровергло информацию о блокировании Румынией доставки вооружений в Сербию
Украинцы попросили Зеленского пустить поезда в Крым
В России хотят запретить иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями
Счета футболиста Дмитрия Тарасова арестованы по решению суда