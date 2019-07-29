Круче, чем Ирина Шейк: фигуры и наряды Барановской, Лободы, Жасмин на «Жаре» сразили наповал

Международный музыкальный фестиваль «Жара» в Баку продолжался четыре дня. За это время вечером прозвучали сотни хитов, а после концертов всю ночь напролёт звезды отплясывали на зажигательных вечеринках... В дни фестиваля звезды меняли наряды, как перчатки. Мы выбрали пять звезд, преображениях которых были самыми удачными.

ПЕРВОЕ МЕСТО: Юлия БАРАНОВСКАЯ - роковая красотка.

Юлия Барановская.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помните, как в фильме «Красотка» героиня Джулии Робертс становилась роковой женщиной в парике, а когда избавлялась от него - получалась романтическая девушка. Вот и Юлия Барановская с натуральным цветом волос - нежная и утонченная натура. А когда на «Жаре» примерила парик - сразу превратилась в дерзкую красотку. Ей так идёт!

Вы можете оценить образ Барановской на фото. Сама Юлия рассказала «Комсомольской правде» какие бренды она выбрала для этого лука: «Ботфорты - Emilio Pucci. Поясная сумка - «Эконика». Очки - Chanel. Рубашка - Ushatava». Это второй светский выход Барановской в этом удачном парике. Так что, если телезвезда решит сменить имидж - удачный образ уже готов.

ВТОРОЕ МЕСТО: ЖАСМИН - дело вкуса.

Жасмин блистала на дорожке в дорогих нарядах: вечерние платья от Dolce&Gabbana певице очень идут. Но и легкие образы «без тяжёлого люкса» Жасмин тоже к лицу - да ей теперь все идёт: певица так исхудала, что наряды на ней сидят как на супермодели.

Стилист Анвар Очилов в восторге от летнего образа певицы на ланче глянцевого журнала на «Жаре». Именно это розовое платье вы видите на фото: «Жасмин умеет так одеваться, что не только стилист, но и врач, и студент (да вообще любой человек) понимает - у этой звезды со вкусом все в порядке. Сдержанное красивое розовое платье - самый подходящий образ для встречи друзей или делового обеда (ужина или завтрака). Легкое воздушное платье напоминает нам стиль Мэрилин Монро».

ТРЕТЬЕ МЕСТО: СВЕТЛАНА ЛОБОДА - суперзвезда.

Светлана Лобода.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лобода выступала на закрытии «Жары». «Мне нравится, как дышится здесь», - ещё днём на репетиции решила суперзвезда. Происходило это на побережье Каспийского моря, где установлена сцена. Ну а вечером на этой же сцене она сорвала самые мощные аплодисменты зрителей.

Народ благодарил Лободу за эмоции, которые получил от ее выступления. А мы хлопаем идеальной фигуре, самым длинным и красивым ногам на эстраде и безупречному вкусу.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО: НАТАША КОРОЛЕВА - законсервировалась в 90-х

Наташа Королева.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Сделайте красивые фото!» - просила Наташа Королева журналистов, умело выставляя ножку вперёд. Певица щеголяла исключительно в мини, Королева подчеркивала, что она позволяет себе такие наряды в 46 лет. Причём, не предпринимая особых усилий для поддержания отличной формы: никакой пластики и изнуряющих тренировок - просто умеренный спорт, отличное настроение и никаких переживаний.

На фестивале «Жара» выступило много артисток, которым «слегка за сорок», но лучше всех «законсервировалась» Наташа Королева. Может быть все дело в спортивном прошлом? «У меня серьезная школа за плечами - я ведь училась в цирковом училище. Тело все помнит!» - раскрыла нам один из секретов «вечной молодости» певица.

ПЯТОЕ МЕСТО: НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ - полная перезагрузка

Наталья Подольская.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Этим летом я целый месяц провела на море, в Испании, поэтому отлично отдохнула», - объясняет «КП» свой цветущий вид Наталья Подольская.

Певицу не узнать - просто супермодель. Как оказалось дело не только в длительном отдыхе и перезагрузке на море. Все образы Подольской на «Жаре» были подготовлены при помощи гуру моды - стилиста проекта «Перезагрузка» Лины Дембиковой.