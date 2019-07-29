"Я только дотронулся до ягодиц танцовщицы". Венгерского пловца после чемпионата мира не выпустили из Кореи из-за секс-скандала

Один из лучших пловцов сборной Венгрии Тамаш Кендереши после завершения ЧМ-2019 в корейском городе Кванджу остался в стране. Полиция страны запретила ему отправляться на родину из-за подозрений в сексуальных домогательствах. За сутки до конца турнира Кендереши был задержан правоохранительными органами. Как оказалось, на него написали заявление после инцидента в одном из ночных клубов города. Мол, так и так - его обвинили в сексуальных домогательствах. И в течение 9 дней после турнира он точно не сможет уехать из Кореи, пока полиция будет рассматривать все обстоятельства этого дела.

Пресс-служба Федерации плавания Венгрии уже выпустила официальное заявление Кендереши:

- В субботу вечером по пути из уборной на танцпол я дотронулся до ягодиц корейской танцовщицы, которая работает в клубе. Я не останавливался позади нее, а лишь сделал один безрассудный жест, который ее разозлил, после чего она решила написать на меня жалобу, - поясняет спортсмен детали того самого инцидента.

При этом, он сказал, что у полиции есть видеозапись с камер наблюдения, однако она ему не была показана. Венгр верит, что в итоге будет оправдан:

- Прошу прощения за произошедшее. Хотел бы извиниться перед корейской девушкой за то, что причинил ей боль, но полностью отвергаю обвинения в сексуальных домогательствах

Тамаш Кендереши на Олимпиаде 2016 года занял второе место на дистанции 200 метров баттерфляем. Спустя год был вторым на 100-метровке в этом виде на мировом первенстве. А вот на ЧМ-2019 был только восьмым на 200-метровке.