Экс-сотрудник администрации президента России осужден за крышевание бизнесменов

В Москве осужден бывший начальник департамента администрации президента России Михаил Горбатов, который одновременно находился на службе в ФСБ. Гарнизонный военный суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Почему в мошенничестве? Да потому, что коммерсанты свято верили в то, что сотрудники ФСБ в состоянии повлиять на их бизнес.

По информации ряда источников силовики предупреждали различных владельцев банков и ломбардов о том, что они могут лишиться лицензии за отмывание денег или поддержку терроризма. Сотрудники ФСБ обещали не портить репутацию, но свою "крышу" оценивали в 100 тысяч долларов.

Несмотря на то, что слушание проходили в закрытом режиме, в СМИ просочилась информация о том, что полковник спецслужбы раскаялся и признал свою вину.

- Дело это не первой свежести: речь идет о преступлениях, которые Горбатов совершил, когда еще занимал должность старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», занимающегося раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере. Подельники Горбатова уже находились в СИЗО и дали на него показания. Они сообщили о фактах, которые нашли подтверждение в ходе оперативных мероприятий. Горбатов также решил сотрудничать со следствием и предоставил этой весной компромат на других офицеров силового ведомства. Таким образом службе безопасности ФСБ России удалось выйти на полковников ведомства Кирилла Черкалина, Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, - пояснил "Комсомолки" источник.

Говорят, что начальник Управления «К» ФСБ России Кирилл Черкалин при обысках побил рекорд «золотого» полковника МВД Дмитрия Захарченко. У него коллеги нашли порядка 12 миллиардов рублей, которые он получил в 2013-2015 годах.

Помимо срока в специализированной для бывших госслужащих колонии, полковнику Горбатову присудили штраф в размере 250 тысяч рублей. А еще запретили в последствии занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет.