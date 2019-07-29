В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки

Анонимные электронные кошельки в России доживают последние дни. В конце прошлой недели Совет Федерации одобрил поправки в закон о национальной платежной системе, которыми вводится запрет на пополнение любого рода электронных кошельков анонимно, без идентификации пользования. То есть по факту осуществлять такого рода операции надо будет с банковского счета.

Закон еще должен подписать президент, что, по всей видимости, произойдет в самые ближайшие дни. После этого, как объясняют эксперты, эпоха анонимных электронных кошельков у нас закончится. Поскольку зачем нужен анонимный электронный кошелек, главный смысл которого в том, что его можно открыть очень быстро и без всяких формальностей, - если для его пополнения требуется иметь банковский счет?

Сейчас анонимный электронный кошелек можно открыть через «Яндекс.Деньги», «Qiwi кошелек», WebMoney, VK Pay и т. п. А без предъявления каких-либо документов положить туда наличные (сами кошельки-то никто не запрещает) до сих пор было возможно через платежные терминалы или в офисах операторов сотовой связи. Новые ограничения власти объясняют борьбой с терроризмом и наркоторговлей. А представители отрасли жалуются на грядущие убытки. По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, в год через электронные кошельки у нас совершается операций в среднем почти на 1,7 трлн руб. При этом именно анонимные электронные кошельки в России сейчас у 10 млн человек.

Насколько пострадают сами пользователи электронных кошельков? Мнения на этот счет неоднозначные.

-У анонимного электронного кошелька очень ограниченные возможности. Там можно держать не более 15 тысяч рублей, расплачиваться можно только в России, переводы с других кошельков и на другие кошельки невозможны, переводы на банковские счета — тоже, - поделился с корреспондентом «КП» один из бывалых пользователей «Яндекс.Кошелька». - Поэтому для серьезных покупок в интернет-магазинах или для бизнеса его использовать все равно не получится, у меня, например, давно уже идентифицированный «Яндекс.Кошелек».

По мнению бывалых, пострадают от нововведений прежде всего те, кто привык делать через анонимные кошельки разного рода мелкие платежи — например, за сотовую связь. Так сказать, не выходя из «Яндекса». Ну и, конечно же, владельцы сетей платежных терминалов — смысла в этих устройствах становится все меньше.