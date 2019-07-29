2019-07-29T15:32:02+03:00
Общество

Почему россияне боятся переходить на электронный паспорт

60 процентов опрошенных не хотят оформлять новый документ
Влад СМЕРТИН
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Большинство россиян не доверяют электронному паспорту и хотят остаться с привычной бумажной версией документа.Большинство россиян не доверяют электронному паспорту и хотят остаться с привычной бумажной версией документа.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Россияне с недоверием относятся к грядущему переходу на электронные паспорта. Хотя о новинке знает подавляющее большинство — 85%, только 59% готовы оформить новый документ. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Из тех, кто все же поддерживает новинку и готов ей пользоваться, больше всего мужчин и молодых людей от 18 до 24 лет. Соответственно, старшее поколение не хотело бы расставаться с привычной книжечкой.

- Вся информация о гражданах и так уже хранится в электронных базах данных. Сейчас происходит просто логическое продолжение давней работы властей, - рассказал «КП» генеральный директор компании «Код безопасности» Андрей Голов. - Предлагаемая правительством система в разы надежней с точки зрения информационной безопасности чем обычный бумажный паспорт. Но нет уверенности, что электронный паспорт смогут принимать везде, особенно там, где нет связи. К тому же нужно будет обучить огромное количество людей работать с этим документом: от почтальонов до полицейских. Наконец, не очень понятно, как должно работать мобильное приложение, которое анонсировало правительство. Получается, мы привязываем персональные данные к телефону. А все эти аппараты разработаны не нами. Мне бы не хотелось, чтобы американские коллеги были в курсе, куда перемещается или что покупает каждый гражданин.

Выдавать документы нового образца начнут уже в следующем году. А в 2022 перестанут печатать бордовые книжечки с двуглавым орлом! Успокаивает, что переход на электронные паспорта обещают сделать постепенным: отправляться за карточкой надо будет по истечении срока действия нынешнего документа.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом, содержащим данные основных документов человека: ИНН, СНИЛС, водительские права и другие.

СПРАВКА "КП"

Что смущает в электронном паспорте

Возможность взлома и раздолье для мошенников — 22%

Угроза сбоев в системе — 8%

Проще потерять — 4%

ИСТОЧНИК KP.RU

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