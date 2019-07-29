2019-07-29T15:32:48+03:00
Спорт

Фрида Кало, знак Бэтмена, цветок и язык: бегун из Сан-Франциско превращает пробежки в рисунки

За четыре года в его коллекции накопилось 54 арта [фото]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Фрида Кало, знак Бэтмена, цветок и язык: бегун из Сан-Франциско превращает пробежки в рисункиФрида Кало, знак Бэтмена, цветок и язык: бегун из Сан-Франциско превращает пробежки в рисункиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Американский бегун Ленни Меган с 2015 года «нескучно» занимается спортом. Он превращает свои пробежки в уличный арт. Бегун из Сан-Франциско так составляет маршрут, чтобы потом на карте появлялись рисунки. Таким образом за четыре года он «нарисовал» 54 изображения.

Последний, что «нарисовал» пробежками Ленни стал «портрет» Фриды Кало. Он потратил на это около 47 километров и примерно шесть часов.

Фрида Кало. Фото: из аккаунтов Strava и MapMyRun Ленни Могана

Фрида Кало. Фото: из аккаунтов Strava и MapMyRun Ленни Могана

Фрида Кало, пожалуй, самый серьезный его «рисунок». Помимо художницы американец пробежками создал очертания «Энтерпрайза» - вымышленный звездолет из сериала «Звездный путь», а также изображение знака Бэтмена.

Знак Бэтмена. Фото: из аккаунтов Strava и MapMyRun Ленни Могана

Знак Бэтмена. Фото: из аккаунтов Strava и MapMyRun Ленни Могана

Интересно, что именно вулканское приветствие из «Звёздного пути» стало первым изображением, которое «набегал» Меган. Его он создал в память Леонарде Нимое, исполнившем роль Спока.

Вулканское приветствие из «Звёздного пути». Фото: из аккаунтов Strava и MapMyRun Ленни Могана

Вулканское приветствие из «Звёздного пути». Фото: из аккаунтов Strava и MapMyRun Ленни Могана

- Я просто распечатал бумажную карту и набросал форму руки вдоль Маркет-стрит, а остальные пальцы, большой палец и запястье появились довольно легко, - рассказал в интервью The Guardian бегун.

В коллекции Ленни Моган также есть незамысловатые сердечки, роза и животные.

Кошка. Фото: из аккаунтов Strava и MapMyRun Ленни Могана

Кошка. Фото: из аккаунтов Strava и MapMyRun Ленни Могана

Он также рассказал, что чем дольше бежишь, тем четче получаются очертания рисунка.

- Сан-Франциско — это мой холст. Я использую улицы как основу для своей работы, придумываю фигуры, и всё получается. Почти как дети, которые смотрят на облака и видят в них очертания реальных вещей, - говорит Меган.

ИСТОЧНИК KP.RU

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