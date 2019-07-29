Владимир Путин - главе ФАС Игорю Артемьеву: Люди жалуются - во многих регионах страны растут тарифы ЖКХ

- ...Хотел бы начать с того, - на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней «Прямой линии», – это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России.

Именно с этого - пожалуй, самого жгучего сейчас, вопроса президент и начал в понедельник, 29 июля, свою встречу в Кремле с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым.

Глава ФАС вынужден был отодвинуть на край стола доклад (возможно - «фанфарный»), который с собой принес.

- Давайте с этого начнем, - снова подбодрил Артемьева Путин. - Прошу обратить на это особое внимание, а потом поговорим по другим вопросам.

- Действительно, правительство уже много лет не устанавливает тарифы в России выше инфляции, в принципе - «инфляция-минус». Это то, что продолжается уже много лет. Но в 90-е были приняты законы, которые оставили, если быть точным, 12 «дырок» в законодательстве, которые позволяли муниципальным образованиям и регионам обоснованно, с точки зрения закона, превышать установленные правительством индексы, что и происходило. Например, в 2016 году таких случаев было 1423, потом они стали снижаться: в 2018 году таких случаев было 498.

После этого Артемьев начал отвечать уже прямо - по теме «Прямой президентской линии».

- По вашему, Владимир Владимирович, поручению и поручению председателя правительства в настоящее время эти «дырки» закрыты. По ЖКХ вышло постановление правительства, которое запрещает (устанавливать тарифы) выше, чем это разрешено правительством, а в закон «Об электроэнергетике» поправки были внесены Госудумой... В тех случаях, когда тариф будет ниже экономически обоснованного, и нужно будет повышать тарифы несколько выше инфляции, - для этого потребуется согласие Федеральной антимонопольной службы, и мы будем нести перед вами полную ответственность за нашу деятельность. Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами 90-х годов, завершена.

- Не совсем, - не согласился с рапортом Путин. - Если бы была завершена, люди на это не жаловались бы на «Прямую линию».

- Совершенно верно, - вынужден был снова согласиться Артемьев, - но если говорить об Омске, откуда была жалоба, это свежее решение властей. (Путин удивленно посмотрел на Артемьева: дескать, чего же здесь «свежего»-то?) - Оно было принято еще до выхода постановления правительства, оно только вышло, но мы уже тогда разобрались в этой ситуации, тариф завышен в два раза, провели расследования, выдали предписания, и, соответственно, власти сейчас снижают этот тариф в два раза.

- Хорошо, - сказал Путин, но тут же и заострил эту свою «похвальную» реплику. - Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни.

- Будем очень стараться, - пообещал Артемьев, - будем за это перед вами отвечать.

- Хорошо, - еще раз повторил Путин - уже немного в другой интонации...

После этого Артемьев, наконец, раскрыл свою папку и, пользуясь случаем, обсудил с президентом еще несколько вопросов - они касались и создания «конкурентной среды» на местах, и «засоренных» разного рода картелями отраслей промышленности, что отрицательно сказывается на результатах «государственных объявленных торгов». (Речь, в частности, шла о фармацевтической промышленности и дорожном строительстве.)

- Сегодня мы оцениваем вред от ценовых сговоров в различных коммерческих структурах, на торгах и собственно в экономике примерно в два процента ВВП, - доложил президенту глава ФАС.

Впервые прозвучали такие данные:

- Сейчас уже возбуждено около 15 уголовных дел, некоторые дела закончились, люди уже получили реальные сроки...

И - еще один острый момент из доклада...

- Новый закон по усилению борьбы с картелями, - сказал Артемьев, - который мы разработали вместе с силовыми структурами, прошел обсуждение со всеми предпринимательскими союзами, учтены их замечания... И, в общем, всем, наверное, нужно понимать, что шутки закончились.

- Надо будет, - и в данном случае посоветовал Путин, - анализировать правоприменительную практику и смотреть, что происходит в реальной жизни.

- Есть! - по-военному ответил Артемьев.