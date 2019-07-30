Лицензия, тахограф, ремни безопасности…

Правительство приступило к выполнению поручений Президента России по итогам состоявшегося в конце июня заседания Госсовета по проблемам развития сети автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения. Глава государства поручил кабмину до 1 декабря 2020 г. разработать и утвердить госпрограмму по обеспечению безопасности дорожного движения до 2030 года, а также создать систему «тотального» контроля пассажирских автобусных перевозок. Правда, мониторинг заработает немного позже, а пока основные функции надзора за качеством планируемой перевозки придется, как и прежде, выполнять самим заказчикам. В преддверие начала учебного года – и сезона массовых поездок детей в автобусах – «Комсомольская правда» вместе с российской Госавтоинспекцией и экспертным сообществом решили напомнить инициативным группам родителей, директорам школ и руководителям детских коллективов основные правила организации автобусных перевозок.

Лицензии? Нет, не слышали.

К сожалению, большинство родителей и даже директоров школ и домов творчества не являются квалифицированными заказчиками пассажирских перевозок. О том, что автобусные перевозки с марта 2019 года стали лицензируемым видом деятельности, многие до сих пор не слышали. Наличие у компании лицензии, безусловно, дает определенные гарантии безопасности и качества перевозки. Однако далеко не все перевозчики их получили. «До 29 июня действовал переходный период, в течение которого юридические лица и ИП, занимающиеся организованными автобусными перевозками, должны были получить лицензии, однако не все успели это сделать. Несмотря на то, что процедуру получения лицензии сложной не назовешь, – рассказал КП заместитель начальника управления государственного автомобильного и дорожного надзора Ространснадзора Валерий Николаев, - К примеру, компаниям, которые уже имели лицензию на регулярные автобусные перевозки, достаточно было просто подать заявление, в их отношении даже проверки никакие не проводились, потому что они уже под контролем. Если же перевозчик подает документы впервые, ему необходимо представить документы о специалисте, ответственном за безопасность дорожного движения, а также договор о проведении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра», а также сведения о транспортных средствах, используемых для перевозок. Также любой желающий на официальном сайте Ространснадзора может самостоятельно проверить перевозчика на наличие у него лицензии, а также сведений об автобусе, на котором планируется перевозка.

Качество – это безопасность!

С другой стороны, даже увидев лицензию, не стоит расслабляться - рынок автобусных перевозок по-прежнему изобилует нелегалами. Не желая работать по правилам и не собираясь никуда исчезать, они могут вместо лицензии показать филькину грамоту. Поэтому первый совет, который дают специалисты Экспертного центра «Движение без опасности» - поставить знак равенства между качеством перевозки и ее безопасностью. А точнее – вывести зависимость: если перевозка безопасная – значит, она качественная. Ну а критерии безопасности автобусной перевозки четко прописаны в нормативных документах, и это: профессиональный опытный водитель, который безукоризненно соблюдает ПДД, а также проходит медицинский контроль и работает с соблюдением режима труда и отдыха (тахограф) на транспортном средстве соответствующей категории, которое е) оснащено ремнями безопасности и вовремя проходит честное ТО.

-Выбирая перевозчика для самостоятельной поездки мы становимся гарантом своей же безопасности, если не даем лености или бережливости стать во главе выбора. Отдавая предпочтение легальному перевозчику, с лицензией и регулярными медосмотрами, придирчиво выбирая качественный транспорт, в котором соблюдаются все условия безопасной поездки и оплачивая билет, каждый пассажир делает верный шаг, голосуя за безопасность на дорогах.

Водитель – без проблем! С законом

Требования к водителю должны быть прописаны в уставе транспортной компании, который, в свою очередь, должен опираться на приказ Минтранса №287. В нем четко указаны категории водительских прав, которые должны быть у профессиональных водителей, а также перечень конкретных навыков, которыми такие водители должны обладать. Кроме того, автобуса должен иметь стаж не менее 3 лет, а если речь идет об автобусных перевозках детей, требования еще строже: общий водительский не менее трех лет, в том числе стаж работы на автобусах – не менее года. Кроме того, даже при соблюдении этих требований водитель НЕ имеет права управлять автобусом с детьми, если в течение года, предшествующего поездке, его привлекали к ответственности по статьям КоАП РФ, предусматривающим лишение права управления транспортными средствами либо административный арест. В перечне поручений президента России по итогам недавнего заседания Госсовета есть пункт о создании единой базы данных всех российских водителей. Доступ к ней получат транспортные компании и даже индивидуальные предприниматели, которые занимаются организацией перевозок. Появление этого инструмента позволит легальному бизнесу быстро проверять кандидатов при приеме на работу. Ну а пока заказчику автобусной перевозки приходится полагаться на то, что транспортная компания тщательно проверяет своих водителей «в ручном режиме».

Автобус: новый, чистый, исправный

Наконец, многое о перевозчике может сказать сам транспорт, точнее - состояние, в котором он находится. Если перевозчик предлагает воспользоваться техникой, произведенной старше 10 лет назад – стоит задуматься. (Правда, норма, согласно которой детей можно перевозить только в автобусах не старше 10 лет, заработает только через год.) Если в салоне беспорядок, кондиционер не работает – вряд ли вам или вашим детям будет здесь комфортно. Если в автобусе отсутствуют ремни безопасности - уходите и никогда не возвращайтесь. Руководству этой компании не важны безопасность, здоровье и жизнь своих клиентов. Как не важны они оказались руководству ярцевского перевозчика, который отправил детей в Калугу на автобусе без ремней безопасности, которым управлял водитель, дважды в течение последнего года нарушивший ПДД. Итог известен - водитель не справился с управлением, погибли 7 человек, в том числе четверо детей. Будь они пристегнуты, никто бы, скорее всего, не погиб. Позже выяснилось, что автобусу было почти 30 лет, и он проехал около миллиона километров.

Не терять бдительности и связи с Госавтоинспекцией

Даже если у компании есть лицензия, а автобус – свежий и оснащен всем необходимым, в поездке не стоит терять бдительности. Не бойтесь делать водителю замечание, если он начинает превышать скорость или опасно маневрировать, особенно, когда перевозится группа детей. Кстати, максимальная скорость, с которой может двигаться автобус, перевозящий детей – 60 км/ч. Проявлять равнодушие в ситуации, когда ты находишься в салоне мчащегося автобуса, может стать фатальной ошибкой. «Госавтоинспекция ведет активную работу по контролю и надзору за движением автобусов на российских дорогах. Однако часто в случае остановки автобуса на трассах инспекторы сталкиваются с волной негатива от пассажиров, - говорит заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин. - Мы пытаемся объяснить людям, что это делается для их же блага. И если есть веские основания для прекращения дальнейшей эксплуатации транспортного средства, мы вынуждены применять эту меру». Российская Госавтоинспекция действительно может помочь избежать ошибок при организации автобусной перевозки группы детей. На официальном сайте службы (гибдд.рф) размещены четкие инструкции для тех, кто собирается организовать такую поездку. Кроме того, там же есть возможность заполнить онлайн уведомление о планируемой организованной перевозке групп детей автобусами. «Госавтоинспекция при получении уведомления документально проверит, зарегистрировано ли транспортное средство, прошло ли оно технический осмотр, имеет ли водитель водительское удостоверение соответствующей категории, какие у него имеются правонарушения», - напомнил генерал-майор полиции Владимир Кузин.

Не гоняться за дешевизной

«Выбирая перевозчика, прежде всего необходимо убедиться в том, имеет ли он статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, – рекомендует заместитель начальника управления государственного автомобильного и дорожного надзора Ространснадзора Валерий Николаев. - Только в этом случае вы сможете предъявить ему претензию и добиться компенсации, если что-то пойдет не так. Кроме того, штрафы для компаний и ИП гораздо выше, чем для физлиц, поэтому легальный бизнес, работающий по правилам, менее склонен к нарушениям, так как они грозят серьезными санкциями». За безопасность на дороге отвечает не только водитель автобуса, но и руководство компании-перевозчика, и сами пассажиры. Причем, возможности пассажиров - по сути, заказчиков - выше, чем мы можем себе представить. Ведь ничего не мешает нам выбирать не самого дешевого, а самого качественного подрядчика - с лучшими водителями, лучшими автобусами и большим «багажом» благополучно завершенных поездок. Попытка сэкономить при выборе перевозчика может обернуться невосполнимыми потерями.