Россия и Германия могут отменить визы для пенсионеров

Как сообщили «Комсомолке» в Департаменте информации и печати МИД РФ, в настоящее время на уровне Москвы и Берлина прорабатывается вопрос смягчения визового режима для отдельных категорий граждан обеих стран:

— 19 июля в Бонне на заседании российско-германского Форума общественности «Петербургский диалог» (в рамках действующей под его эгидой рабочей группы «Гражданское общество») был согласован Меморандум о перспективах либерализации визового режима между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия, — говорится в ответе ведомства.

По словам собеседников «КП», документ «предлагает к реализации ряд мер по облегчению порядка получения виз, включая их отмену для граждан в возрасте 18-25 и старше 65 лет».

— Данная инициатива находится в начальной стадии проработки, поскольку авторы документа только планируют представить его на рассмотрение правительствам России и Германии, — подчеркивает МИД РФ в ответе для «Комсомолки». — Со своей стороны приветствуем начинания подобного рода, продвигаемые представителями общественности двух стран.

В настоящее время для поездки в ФРГ нужна виза, ежегодно по этому направлению выезжают 1,5-2 млн российских туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Германии предложили отменить визы для молодых россиян

Месяц назад Евросоюз еще на полгода продлил антироссийские санкции - а его ведущая страна, наоборот, готовит послабления. Германия подумывает отменить визы для граждан РФ моложе 25 лет (подробности).