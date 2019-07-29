2019-07-29T17:09:32+03:00
В мире

Россия и Германия могут отменить визы для пенсионеров

В МИД РФ рассказали о перспективах либерализации визового режима с ФРГ для россиян разных возрастов [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Ежегодно Германию посещают до двух миллионов российских туристов.Ежегодно Германию посещают до двух миллионов российских туристов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Как сообщили «Комсомолке» в Департаменте информации и печати МИД РФ, в настоящее время на уровне Москвы и Берлина прорабатывается вопрос смягчения визового режима для отдельных категорий граждан обеих стран:

— 19 июля в Бонне на заседании российско-германского Форума общественности «Петербургский диалог» (в рамках действующей под его эгидой рабочей группы «Гражданское общество») был согласован Меморандум о перспективах либерализации визового режима между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия, — говорится в ответе ведомства.

По словам собеседников «КП», документ «предлагает к реализации ряд мер по облегчению порядка получения виз, включая их отмену для граждан в возрасте 18-25 и старше 65 лет».

— Данная инициатива находится в начальной стадии проработки, поскольку авторы документа только планируют представить его на рассмотрение правительствам России и Германии, — подчеркивает МИД РФ в ответе для «Комсомолки». — Со своей стороны приветствуем начинания подобного рода, продвигаемые представителями общественности двух стран.

В настоящее время для поездки в ФРГ нужна виза, ежегодно по этому направлению выезжают 1,5-2 млн российских туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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