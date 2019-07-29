Владимир Жириновский: «У меня ушло 20 лет на то, чтобы найти дело по душе»

26 июля бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский вручил дипломы выпускникам Института мировых цивилизаций. Поздравив молодых людей и девушек с успешным окончанием вуза, политик прочел им небольшую лекцию о том, как проявить себя в будущем и добиться успеха.

- Прежде всего, нужно понять, что в современном мире важнее не знания, а владение инструментами получения информации, - пояснил студентам Института мировых цивилизаций лидер ЛДПР Владимир Жириновский. - Учебники устаревают, а умение получить знания остается с вами навсегда. Тем, с кем вы встретитесь на работе, чаще всего будет некогда глубоко разбираться в ваших качествах. Они будут судить о вас по мелочам: неопрятно одет, зевает, не проявляет инициативу, выполняет медленно задания. Поэтому нужно быть более внимательным к тому, как вас видят окружающие.

Большинство людей работают на той работе, которая им не нравится. У меня ушло 20 лет на то, чтобы найти дело по душе, да и то это стало возможным из-за революции, которая произошла в России в 1989-1991 годы. Сейчас революции не будет, поэтому вам будет еще сложнее.

Прогресс никогда не позволит создать идеальную модель общества, потому что все время отсекает старшие поколения. Сейчас есть блогеры, которые в 14 лет зарабатывают миллионы, а их родители жалуются на низкую пенсию. Они не виноваты, они честные люди, но прогресс обогнал их. А сейчас и вовсе грядет эпоха цифровой экономики, и она резко повысит требования к уровню знаний и навыков. В мире будут миллиарды безработных, и куда они пойдут?