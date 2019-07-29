2019-07-29T17:54:12+03:00
Политика

Владимир Жириновский: «У меня ушло 20 лет на то, чтобы найти дело по душе»

Политик прочел лекцию студентам Института мировых цивилизаций и дал ребятам несколько советов на будущее
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Пресс-служба ЛДПРФото: Пресс-служба ЛДПР
Изменить размер текста:

26 июля бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский вручил дипломы выпускникам Института мировых цивилизаций. Поздравив молодых людей и девушек с успешным окончанием вуза, политик прочел им небольшую лекцию о том, как проявить себя в будущем и добиться успеха.

- Прежде всего, нужно понять, что в современном мире важнее не знания, а владение инструментами получения информации, - пояснил студентам Института мировых цивилизаций лидер ЛДПР Владимир Жириновский. - Учебники устаревают, а умение получить знания остается с вами навсегда. Тем, с кем вы встретитесь на работе, чаще всего будет некогда глубоко разбираться в ваших качествах. Они будут судить о вас по мелочам: неопрятно одет, зевает, не проявляет инициативу, выполняет медленно задания. Поэтому нужно быть более внимательным к тому, как вас видят окружающие.

Большинство людей работают на той работе, которая им не нравится. У меня ушло 20 лет на то, чтобы найти дело по душе, да и то это стало возможным из-за революции, которая произошла в России в 1989-1991 годы. Сейчас революции не будет, поэтому вам будет еще сложнее.

Прогресс никогда не позволит создать идеальную модель общества, потому что все время отсекает старшие поколения. Сейчас есть блогеры, которые в 14 лет зарабатывают миллионы, а их родители жалуются на низкую пенсию. Они не виноваты, они честные люди, но прогресс обогнал их. А сейчас и вовсе грядет эпоха цифровой экономики, и она резко повысит требования к уровню знаний и навыков. В мире будут миллиарды безработных, и куда они пойдут?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
МИД предупредил россиян о повышенной активности вулкана на Сицилии
Военно-морские силы России и Ирана проведут учения в Индийском океане
В Генассамблее ООН рассчитывают на Россию как на надежного союзника
Туристка оказалась в центре бандитской перестрелки и погибла
МЧС увеличит группировку по тушению лесных пожаров в Сибири
В Судане расстреляли мирных демонстрантов: погибли пять человек
Глава МИД Украины заявил, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»
Победители «Большого фестиваля футбола» собрались в Академии «Зенита»
В Германии мужчина столкнул под поезд мать с ребенком
В Грузии раскритиковали идею запусить международные рейсы из Абхазии
Помпео заявил, что третий саммит США-КНДР пока не планируется
Росавиация готова вести переговоры с Киевом о возобновлении полётов
«Панцирь» для Арктики: первые комплексы ПВО встали на дежурство на Северном флоте
США рассчитывают расширить диалог по стратегической стабильности с РФ
Супруг Инны Чуриковой рассказал, как готовится к выписке артистки
При стрельбе на съемках клипа в США погиб один человек
Минобороны восстановит расформированные Горбачевым и Сердюковым подразделения
Трое сотрудников министерства Афганистана погибли при обрушении стены
Минобороны: США содержит в своих "по сути концентрационных лагерях" более 75 тысяч человек
Комиссия МАК начала расследование крушения самолета в Подмосковье
Постпред Зеленского заявил о необходимости санкций из-за Крымского моста
Генштаб России обвинил военные компании США в хищениях сирийской нефти
«Хочется чтобы слова и бумажки не расходились с реальной жизнью»: Путин обсудил с главой ФАС тарифы ЖКХ